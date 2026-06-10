Haití modifica camisetas mundialistas tras objeciones de la FIFA al diseño

Por Rory Carroll
10 jun (Reuters) - Haití ha cambiado sus camisetas para el Mundial, en las que se representaba una escena bélica de la lucha por la independencia del país, después de que la FIFA señalara que habían infringido su normativa sobre expresiones políticas, informó el miércoles el fabricante Saeta.
La empresa con sede en Colombia afirmó que había colaborado con la Federación Haitiana de Fútbol en el diseño, que, según la empresa, "celebraba el orgullo, la resiliencia y el espíritu" del pueblo haitiano y no pretendía ser una declaración política.
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"De conformidad con la revisión de la FIFA y con la normativa sobre equipamiento, hemos implementado con éxito las modificaciones solicitadas para garantizar que el equipo esté perfectamente preparado", señaló.
El diseño pretendía ser un homenaje "a los hombres y mujeres que contribuyen cada día al futuro de Haití y en ningún caso buscaba tomar una postura política", agregó.
La FIFA, la Federación Haitiana de Fútbol y el responsable de comunicación del equipo no respondieron de inmediato cuando Reuters les pidió comentarios.
Haití debuta en el Mundial el sábado en Boston contra Escocia por el Grupo C.
Con información de Reuters