Locura por la Selección Argentina antes del Mundial 2026: el fanatismo al rojo vivo desde India

Locura por la Selección Argentina antes del Mundial 2026

No es la primera vez que la Selección Argentina trasciende fronteras de la mano de Lionel Messi. El astro rosarino es la gran figura de la "Albiceleste" y no sólo lo consideran así en nuestro país, sino también a nivel global en la previa del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. El país que vuelve a aparecer en el radar contando sus locuras por el combinado nacional es India, una tierra unida por el amor al hombre del Inter Miami y también al equipo de Lionel Scaloni que ganó todo.

Debdatta Nayak es un ciudadano oriundo de Calcuta que alguna vez escuchó historias de Diego Armando Maradona y más tarde se enamoró de la Selección. Un joven que se quedaba despierto tratando de ver los partidos amistosos y también los de las copas del mundo. Todo ello lo llevó a seguir e idolatrar al "Pelusa" hasta la llegada del exhombre del Barcelona, a quien sigue con fanatismo. Supriyo Lohar tiene el mismo sentimiento y habló sobre lo que representa el seleccionado, pero también nuestro país marcado por figuras no sólo futbolísticas.

Desde India, hinchas enloquecidos con Messi, Maradona, la Selección Argentina y el Che Guevara

En principio, Nayak contó que en Calcuta el fútbol es el centro de todo, que escuchó hablar de Maradona como el gigante del fútbol mundial por parte de sus mayores y se enamoró viendo a Argentina en un Mundial. "Es la definición de fútbol", agregó. Sobre Lionel Messi contó que es un ícono que la India adora como en cualquier otra parte del mundo. "La reciente gira lo demuestra con creces. Toda la India se reunió para verlo en las ciudades que visitó y la gente lo quiere tanto que vimos enormes carteles con su imagen durante el útlimo mundial en el estadio indio de Kerala". De hecho, se atrevió a desafiar al público argentino y lanzó: "Lo siento, la India tiene más fans de Messi que ustedes".

Sin embargo, su pasión no se centra solamente en el astro rosarino. Debdatta adelantó que están realizando preparativos especiales como carteles o incluso pintando casas con los colores argentinos y que están listos para "sacrificar horas de sueño por los mejores 39 días que llegan una vez cada 4 años". Por último, el fanático fue crítico y dejó en claro que Argentina dejó pasar una buena chance de jugar ante España por la Finalissima y que es un seleccionado "muy fuerte" para el torneo. Más allá de esto, se mostró con ilusión y destacó a Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás Otamendi y Cristian "Cuti" Romero, además del "GOAT", como la base para "lograrlo de nuevo".

Locura por la Selección Argentina antes del Mundial 2026

Lohar fue mucho más sentimental y filoso en sus comentarios, pero nunca dejó el fanatismo de lado por la "Albiceleste". Incluso, no tuvo miedo a la hora de dar su visión sobre nuestro país. "Argentina significa un equipo, una organización, un país que representa al proletariado, desde obreros y campesinos hasta estudiantes, lucha por el capitalismo". Sobre la "Pulga" aseveró que representa a toda su provincia: "Representa a la gente de Rosario, que siempre lucha por la verdad. Después del "Che" Guevara, Rosario demuestra que las leyendas no siempre vienen de la capital, él luchó por el socialismo con su ideología y Messi cambió el mundo con sus pies".

Sobre Scaloni y el pronóstico para el Mundial agregó que la forma en la que el DT lo comanda es magnífica y su unión con los jugadores es perfecta. "La probabilidad de que Argentina gane el Mundial es del 100%. Nosotros los bengalíes decimos que el fútbol es el 'juego de los reyes' y siempre amamos a este país latinoamericano".

El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026