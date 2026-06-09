Furor por el alfajor de Messi: cuánto cuesta y dónde se consigue durante el Mundial.

La pasión argentina por los alfajores acaba de sumar un nuevo capítulo. La reconocida marca Havanna anunció una alianza global con Lionel Messi para lanzar una edición especial que promete convertirse en uno de los productos más buscados del año.

Bajo la marca LEO, el emprendimiento comercial que identifica al capitán de la Selección Argentina, la compañía presentó el nuevo mini alfajor Havanna de Lionel Messi, una apuesta que une a dos íconos nacionales con alcance internacional. El lanzamiento llega en un momento estratégico, a pocos días del comienzo del Mundial 2026, y apunta tanto al mercado local como al exterior.

Havanna presentó LEO, el nuevo mini alfajor de Lionel Messi.

La noticia fue recibida con entusiasmo en redes sociales, donde miles de usuarios compartieron imágenes y comentarios sobre el producto incluso antes de su llegada masiva a los puntos de venta. La expectativa no sorprende, Messi se convirtió en una de las figuras deportivas más influyentes del planeta, mientras que Havanna es una de las marcas argentinas más reconocidas en el rubro de los alfajores y el café.

Cómo es el alfajor LEO de Havanna

Aunque la compañía no difundió todos los detalles de la receta, el producto forma parte de la línea de mini alfajores, una categoría que ganó protagonismo en los últimos años gracias a su formato práctico y pensado para compartir. La marca cuenta actualmente con una amplia variedad de alfajores elaborados con dulce de leche y diferentes coberturas de chocolate, una tradición que la convirtió en referencia dentro y fuera del país.

LEO forma parte de la línea de mini alfajores, una categoría que ganó protagonismo en los últimos años gracias a su formato práctico y pensado para compartir.

La colaboración entre Havanna y Messi se suma a la creciente presencia del astro rosarino en proyectos comerciales globales. En los últimos años, el campeón del mundo participó en distintas iniciativas vinculadas a la alimentación, las bebidas y el entretenimiento, consolidando una marca personal que trasciende el fútbol.

Con una combinación de nostalgia, identidad argentina y el magnetismo de Messi, el nuevo alfajor tiene todos los ingredientes para convertirse en uno de los lanzamientos gastronómicos más comentados de 2026. Ahora resta saber si logrará repetir en las góndolas el éxito que el capitán argentino cosecha cada vez que entra a una cancha.