Cuántos mundiales jugó Lionel Messi con la Selección Argentina

Lionel Messi con la Copa del Mundo.

Hablar de Lionel Messi es hablar de una de las carreras más extraordinarias de la historia del fútbol. Su legado no solo se construyó en clubes como Barcelona o París Saint-Germain, sino también en la Selección Argentina, donde atravesó momentos de gloria, frustraciones y una revancha que terminó convirtiéndose en una de las historias deportivas más emocionantes de todos los tiempos.

A lo largo de casi dos décadas vistiendo la camiseta albiceleste, el rosarino dejó una huella imborrable en la Copa del Mundo. Su recorrido mundialista comenzó siendo apenas una promesa en Alemania 2006 y terminó con la imagen que millones de argentinos esperaron durante años: levantando la Copa del Mundo en Qatar 2022.

Cuántos Mundiales jugó Lionel Messi con Argentina

Messi disputó cinco Copas del Mundo con la Selección Argentina. Su recorrido comenzó en Alemania 2006 y continuó en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Cuando salió a la cancha frente a Arabia Saudita en el debut del Mundial de Qatar, es el único futbolista argentino en alcanzar la marca de cinco participaciones mundialistas. De esta manera superó a Diego Maradona y Javier Mascherano, quienes habían jugado cuatro ediciones cada uno.

Lionel Messi en la Selección Argentina.

Hasta ese momento, apenas un puñado de figuras históricas había conseguido semejante registro: el alemán Lothar Matthäus, el italiano Gianluigi Buffon y los mexicanos Antonio Carbajal y Rafael Márquez. La presencia de Messi en cinco Mundiales lo ubicó definitivamente en una categoría reservada para los grandes íconos del deporte.

Los 26 partidos que convirtieron a Messi en leyenda

La primera experiencia mundialista del capitán argentino fue en Alemania 2006. Allí debutó con gol frente a Serbia y Montenegro y participó en tres encuentros. Sin embargo, la eliminación ante Alemania dejó una imagen que todavía genera debate: José Pekerman decidió no utilizarlo en el partido decisivo.

Desde entonces, Messi fue titular indiscutido en cada Copa del Mundo. Jugó los cinco partidos de Sudáfrica 2010, los siete de Brasil 2014 —donde Argentina alcanzó la final—, los cuatro de Rusia 2018 y los siete de Qatar 2022.

En total, el rosarino acumula 26 partidos mundialistas, una cifra récord para un futbolista argentino. Además, 24 de esos encuentros fueron como titular, lo que suma 2.316 minutos en cancha.

Sus números reflejan la dimensión de su trayectoria: registró 16 victorias, cuatro empates y cinco derrotas, además de marcar 13 goles y aportar ocho asistencias.

De la expulsión en el debut al sueño cumplido en Qatar

La historia de Messi con la Selección Argentina comenzó oficialmente en 2005, durante un amistoso ante Hungría. Aquella presentación fue accidentada: entró desde el banco y fue expulsado apenas un minuto después.

Lo que parecía un inicio inesperado terminó convirtiéndose en el punto de partida de una carrera irrepetible. Con el paso de los años se transformó en el futbolista con más presencias en la historia de la Selección Argentina y en el emblema de varias generaciones.

La derrota en la final de Brasil 2014 ante Alemania estuvo muy cerca de frustrar su gran objetivo. Sin embargo, ocho años más tarde encontró la revancha perfecta en Qatar. Allí lideró al equipo dirigido por Lionel Scaloni, brilló en cada instancia decisiva y coronó su trayectoria con el título que completó su colección.

La imagen de Messi levantando la Copa del Mundo el 18 de diciembre de 2022 ya forma parte de la memoria colectiva argentina. Más que una consagración deportiva, fue el cierre perfecto de una historia de perseverancia, talento y liderazgo que lo convirtió en uno de los mayores futbolistas de todos los tiempos.