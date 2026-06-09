Un periodista español ninguneó a la Selección Argentina antes del Mundial 2026: "Poco"

Un periodista español ninguneó a la Selección Argentina antes del Mundial 2026

Un periodista español ninguneó a la Selección Argentina a días del comienzo del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. Se trata de Julián Maldonado, conocido como "Maldini", quien en esta ocasión opinó sobre la "Albiceleste" que dirige Lionel Scaloni con un pronóstico de cómo le puede ir en el torneo. Además de mencionar a algunos futbolistas del plantel, dejó en claro que "no ve bien" al equipo y que no cree que puede levantar el trofeo el domingo 19 de julio.

"En Argentina creo poco, sinceramente. No tiene tanto Argentina... Parece que es un equipo con una capacidad competitiva enorme. Pero yo creo que está por debajo de varias selecciones", aseguró el conductor en el podcast Tengo un plan. De esta manera, dejó en claro que el combinado nacional no estará a la altura de este certamen. A su vez, aseguró que los cuatro semifinalistas serán del Viejo Continente y no habrá sudamericanos.

Un periodista español ninguneó a la Selección Argentina para el Mundial 2026

"Sinceramente, creo poco que llegue a ser campeón. A Argentina no la termino de ver bien. Sí, Enzo (Fernández) está bien. A Messi lo veo por debajo del nivel del 2022, es evidente", aseveró Maldonado dando su opinión acerca de la "Albiceleste" y lo que será su participación en el Mundial. Por otro lado, también analizó la posibilidad de que los de Scaloni levanten por segunda vez consecutiva el trofeo ya conseguido en Qatar 2022.

"El Brasil de Pelé ganó dos en 1958 y 1962. Italia el 34 y el 38. Pero más allá yo creo que no. Es difícil, muy difícil repetir mundiales", añadió "Maldini" acerca de esta chance. Por supuesto, el primer seleccionado del ranking FIFA igualmente llega como candidata más allá de estas opiniones y la verdad se verá dentro de la cancha. En principio, tendrá que afrontar el amistoso ante Islandia de este martes 9 de junio para prepararse con todo para el debut ante Argelia una semana después con el objetivo de comenzar de la mejor manera la Copa del Mundo e ir por la cuarta estrella.

Julio Maldonado ninguneó a la Selección Argentina

Cuándo juega la Selección Argentina ante Islandia el último amistoso antes del Mundial

El cruce con Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Alabama se disputará este martes 9 de junio a partir de las 22 horas de Argentina y será el último de los dos amistosos de los dirigidos por Lionel Scaloni. Tras este partido, la Selección Argentina regresará a Kansas City para prepararse para su debut en la Copa del Mundo, donde enfrentará a Argelia el 16 de junio por la apertura del Grupo J.

El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026