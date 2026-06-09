Quienes son los integrantes del cuerpo técnico de Scaloni que se fueron de la Selección Argentina

El cuerpo técnico de la Selección en Qatar 2022.

Detrás de los éxitos de la Selección Argentina en los últimos años hay mucho más que un entrenador. La conquista de la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022 fue el resultado de un proyecto integral que se apoyó en un grupo de trabajo consolidado, con funciones específicas y una idea de juego compartida desde el primer día. Y en todo esto hubo un nombre que encabezó este cuerpo técnico lleno de gloria: Lionel Scaloni.

Pero junto a él hubo un equipo que lo acompañó en el cuerpo técnico todo este tiempo que fueron claves en la preparación táctica, física y estratégica de cada compromiso. Nombres como Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala son algunos de los miembros más importantes que tiene Scaloni a su lado. Todos hijos de los procesos en juveniles y la mayor que llevó a cabo José Pekerman. Pero también hubo un par de hombres que decidieron dar un paso al costado en medio del exitoso ciclo.

Qué integrantes del cuerpo técnico de la Selección Argentina dejaron el cargo

Los integrantes que dejaron el cuerpo técnico de la Selección Argentina fueron Daniel Canuhe y Rodrigo Barrios. Barrios, el preparador físico alterno que tuvo el equipo en los últimos tiempos, decidió no estar más en el equipo después de ser campeón en 2023. Después de sumarse en la etapa final camino a la Copa del Mundo y celebrar los títulos de la Copa América 2021 tras vencer a Brasil en el mítico Maracaná y también fue parte de la conquista de la Finalissima ante Italia en Wembley, siguió su carrera en el fútbol asiático.

Canuhe con Tocalli.

En el caso de Canuhe, compañero de Martín Tocalli, fue uno de los entrenadores de arqueros del conjunto nacional en los últimos dos años y participó activamente del proceso que llevó a la conquista de la Copa América en Estados Unidos. Decidió irse ante de la copa de 2026, con una sentida despedida. "Nunca sabemos cuánto tiempo estaremos en un lugar, pero sí podemos elegir cómo recorrer el camino. Ha sido un período maravilloso e inolvidable, y me siento profundamente agradecido por haber formado parte de la Asociación del Fútbol Argentino", fue el mensaje que dio.

Cómo quedó integrado el cuerpo técnico de la Selección Argentina