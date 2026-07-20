En ESPN filtran información del entorno íntimo de Lionel Messi y su futuro: "Difícil"

En ESPN dijeron lo que pasará con Messi tras la derrota en la final.

La derrota en la final de la Copa del Mundo ante España, con el agónico gol de Ferrán Torres en el tiempo suplementario, dejó una herida abierta en toda la Selección Argentina. Pero hay una incógnita que pesa por sobre todas las demás: ¿qué va a pasar con Lionel Messi? En medio de la angustia post partido, el periodista Leo Paradizo aportó en ESPN detalles que encendieron las alarmas sobre la continuidad del capitán albiceleste en el equipo nacional.

Desde el móvil, visiblemente cauteloso por la cercanía del resultado, Paradizo fue contundente al describir su sensación: "Lamentablemente tengo la sensación de que no lo vamos a ver más".

El periodista remarcó que prefiere no apurar conclusiones, dado el impacto emocional que implica hablar del futuro de un jugador apenas horas después de perder una final. Sin embargo, eso no le impidió compartir la información que circula desde el círculo más cercano al "10": "Desde el núcleo íntimo de Messi a mí me dicen que es difícil que siga jugando con la Selección Argentina".

Todavía no hay nada definido

Pese a la crudeza de esa frase, Paradizo fue claro en un punto: no existe, por el momento, una decisión tomada al 100% por parte de Messi. El propio periodista explicó que su lectura combina la información que recolectó de su entorno con una intuición propia, pero remarcó que ve complicado que el capitán vuelva a ponerse la celeste y blanca en los próximos compromisos de la Selección.

La cautela tiene sentido: el dolor de una final perdida en el final —justo en el partido que podía coronar una carrera única— suele nublar cualquier decisión tomada en caliente. Por eso, tanto en el periodismo como en el propio entorno del jugador, se pide tiempo antes de dar por cerrado un capítulo tan importante.

Un Mundial descomunal pese a la derrota final

Lionel Messi tras la derrota ante España.

Más allá de la angustia por no poder gritar campeón, el desempeño de Messi en este Mundial volvió a ser extraordinario y reafirmó su lugar entre los mejores futbolistas de la historia. Los números que dejó la transmisión hablan por sí solos:

Partidos jugados: 7 (6 como titular)

7 (6 como titular) Minutos en cancha: 620

620 Goles: 8

8 Asistencias: 4

4 Remates totales: 34 (18 al arco)

34 (18 al arco) Recuperaciones: 18

Ocho goles y cuatro asistencias en un solo torneo confirman que, incluso en la derrota, Messi siguió siendo determinante para la Selección Argentina, sosteniendo con su nivel individual a un equipo que llegó hasta la última instancia del certamen.

Los próximos días, claves para saber qué pasará

De acuerdo a lo que trascendió, habrá que esperar a que las aguas se calmen y a que el propio Messi procese el golpe de la final para conocer una postura definitiva. Recién ahí se sabrá si este Mundial fue, efectivamente, el cierre de una de las historias más gloriosas del fútbol argentino, o si el capitán decide continuar unos meses más al frente del equipo.

Lo cierto es que la sola posibilidad de que Messi no vuelva a jugar con la Selección generó una ola de incertidumbre y tristeza entre los hinchas, que todavía están procesando la caída ante España y ahora deben lidiar además con la chance de una despedida sin gloria en el marcador, pero con una carrera que, números en mano, sigue siendo incomparable.