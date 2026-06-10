Irán atacó bases de EE.UU en Oriente Medio tras la ofensiva de Washington en Ormuz

La tensión entre Irán, Estados Unidos e Israel vuelve a escalar en Medio Oriente tras una nueva serie de ataques cruzados que amenazan con ampliar el conflicto y dificultan los esfuerzos diplomáticos para alcanzar una tregua duradera. La Guardia Revolucionaria iraní aseguró este miércoles que lanzó ataques contra una base estadounidense en Jordania y otros 21 objetivos en el Golfo en represalia por la ofensiva militar de Washington en los alrededores del estrecho de Ormuz. La acción se produjo después de que el ejército estadounidense informara de bombardeos en la zona en respuesta al derribo de un helicóptero Apache. Mientras el presidente Donald Trump reclamó una respuesta “muy firme” y “muy contundente”, Teherán reivindicó su derecho a la legítima defensa y acusó a Estados Unidos e Israel de poner en riesgo las negociaciones para poner fin al conflicto. Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este miércoles 10 de junio de 2026. Qué pasa en el estrecho de Ormuz.