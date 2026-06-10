La tensión entre Irán, Estados Unidos e Israel vuelve a escalar en Medio Oriente tras una nueva serie de ataques cruzados que amenazan con ampliar el conflicto y dificultan los esfuerzos diplomáticos para alcanzar una tregua duradera. La Guardia Revolucionaria iraní aseguró este miércoles que lanzó ataques contra una base estadounidense en Jordania y otros 21 objetivos en el Golfo en represalia por la ofensiva militar de Washington en los alrededores del estrecho de Ormuz. La acción se produjo después de que el ejército estadounidense informara de bombardeos en la zona en respuesta al derribo de un helicóptero Apache. Mientras el presidente Donald Trump reclamó una respuesta “muy firme” y “muy contundente”, Teherán reivindicó su derecho a la legítima defensa y acusó a Estados Unidos e Israel de poner en riesgo las negociaciones para poner fin al conflicto. Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este miércoles 10 de junio de 2026. Qué pasa en el estrecho de Ormuz.
Irán atacó bases de EE.UU en Oriente Medio tras la ofensiva de Washington en Ormuz
Irán reivindica su derecho a la legítima defensa tras los ataques sobre Kuwait y Baréin. Teherán responsabiliza a Washington y a Israel por agravar la crisis.
Hace 18 minutos
Barcos pagan hasta USD 2 millones para transitar por el estrecho de Ormuz
Los barcos que transitan por el estrecho de Ormuz con autorización de Irán pagan una tarifa promedio de entre US$ 1,5 millones y US$ 2 millones, según reveló un alto miembro del Parlamento iraní. La impactante cifra fue revelada por Mohsen Zangeneh, integrante de la Comisión de Presupuesto y Planificación del Parlamento, en una entrevista con la agencia semioficial Fars.
Hace 19 minutos
Una publicación reveló que Israel mató a 114 niños de disparos en la cabeza y fue premiada
La investigación periodística, hecha por dos periodistas del diario holandés De Volkskrant, reveló cómo los militares israelíes asesinaron a un centenar de niños en Franja de Gaza. Los autores lo denunciaron como un "modus operandi" del Ejército de Israel.
El diario holandés De Volkskrant publicó una investigación que mostró cómo Israel mató a más de un centenar de niños palestinos en la Franja de Gaza y fue premiado a la Excelencia Periodística esta semana por parte de la European Press Prize 2026. La investigación titulada "Lo que dicen las heridas", fue hecha por los periodistas Maud Effting y Willem Feenstra quienes revelaron que el Ejército israelí mató de un disparo en la cabeza a 114 jóvenes menores de 15 años. Los autores concluyeron que el patrón de las heridas sugiere que los menores fueron atacados de forma deliberada.
Hace 19 minutos
Una publicación reveló que Israel mató a 114 niños de disparos en la cabeza y fue premiada
La investigación periodística, hecha por dos periodistas del diario holandés De Volkskrant, reveló cómo los militares israelíes asesinaron a un centenar de niños en Franja de Gaza. Los autores lo denunciaron como un "modus operandi" del Ejército de Israel.
El diario holandés De Volkskrant publicó una investigación que mostró cómo Israel mató a más de un centenar de niños palestinos en la Franja de Gaza y fue premiado a la Excelencia Periodística esta semana por parte de la European Press Prize 2026. La investigación titulada "Lo que dicen las heridas", fue hecha por los periodistas Maud Effting y Willem Feenstra quienes revelaron que el Ejército israelí mató de un disparo en la cabeza a 114 jóvenes menores de 15 años. Los autores concluyeron que el patrón de las heridas sugiere que los menores fueron atacados de forma deliberada.
Hace 20 horas
Los argentinos capturados en Libia no volvieron a comunicarse y crece la preocupación
Dos argentinos permanecen secuestrados en Libia y desde hace cinco días no hay noticias sobre su estado de salud. Se trata de Paula Giménez y Lucas Aguilera, quienes se encuentran junto a otros ocho voluntarios del convoy humanitario Sumud Magreb.
Los argentinos capturados en Libia no volvieron a comunicarse y crece la preocupación
05:55 | 09/06/2026
Cada vez más lejos de un acuerdo: Irán negó un ataque y EE.UU. lo bombardeó igual
Mientras Israel continúa bombardeando Líbano y matando civiles, la tensión se volvió a instalar entre Estados Unidos e Irán. Pese a que Trump dijo que las negociaciones están en la "fase final", un acuerdo parece cada vez menos probable.
19:57 | 08/06/2026
ONU: los ataques de Israel contra Beirut ya costaron U$S 365 millones a los libaneses
La agencia de Naciones Unidas para el desarrollo, el PNUD, calculó que más de 400 edificios y decenas de departamentos sufrieron distintos grados de daños por los constantes bombardeos de Israel desde marzo pasado. Ya en abril, el Gobierno libanés había denunciado más 3.000 millones de dólares en pérdidas.
08:54 | 08/06/2026
Israel e Irán detuvieron sus ataques tras la escalada militar del fin de semana
La reactivación de la guerra en Medio Oriente sacudió la apertura de los mercados asiáticos. Finalmente, la presión del gobierno de Estados Unidos de Donald Trump logró frenar la escalada aunque tanto Teherán como Tel Aviv se cruzaron nuevas amenazas.
22:18 | 07/06/2026
Tras desplome bursátil por escalada en Medio Oriente rebotan bonos y acciones
Tras escuchar durante varios días que EE.UU. estaba cerca de un acuerdo con Irán, los ataques volvieron con fuerza: Israel atacó el sur de Beirut e Irán, a Israel. Trump le pidió a Netanyahu que desescale.
09:46 | 07/06/2026
Volvió a estallar la guerra: Israel bombardeó Irán y Líbano; e Irán atacó Israel
Trump llamó a Netanyahu y le pidió que no responda a los ataques de Irán, pero no lo consiguió. Pese a sus promesas de estar cerca de un acuerdo que calme los mercados financieros, el presidente de EE.UU. no consiguió frenar lo que parece ser el reinicio de la guerra.
11:09 | 06/06/2026
Trump afirma "éxitos" en los diálogos de paz, mientras ordenó atacar Irán por la madrugada
Mientras el presidente de EE.UU. asegura "nuevos éxitos" en las negociaciones, aseguran desmantelar nuevos ataques marítimos de Irán.
07:35 | 05/06/2026
Israel y Hezbolá reanudan los ataques pese al alto el fuego en Líbano
La escalada se produjo horas después de una nueva ronda de negociaciones entre Israel y Líbano en Washington. Un bombardeo israelí en el sur libanés dejó al menos un muerto y 14 heridos, mientras Hezbolá respondió con un ataque contra posiciones israelíes.
19:25 | 04/06/2026
Los argentinos capturados en Libia hablaron con sus familias: "Grave situación"
Los activistas secuestrados en Libia por participar del convoy humanitario a Gaza pudieron comunicarse con sus familias este jueves. Según explicaron, permanecen aislados y sin contacto entre ellos, además de estar sometidos a crueles presiones psicológicas y falta de información sobre su situación procesal.
12:45 | 04/06/2026
Trump le salió al cruce a la Cámara Baja por el voto para limitar guerra en Irán
La medida debe pasar por el Senado estadounidense que está controlado por los repúblicanos, pero es la primera vez que los congresistas respaldan terminar el conflicto con Teherán.
12:32 | 04/06/2026
La Unión Europea advirtió sobre la "naturaleza precaria" de la tregua en Líbano
La Alta Representante del bloque, Kaja Kallas, celebró el acuerdo de alto el fuego pero lamentó el ataque a las fuerzas de la ONU. España e Italia exigieron frenar la escalada.
09:57 | 04/06/2026
Irán le exigió a Israel la retirada total de sus tropas del sur de Líbano
El jefe de la Fuerza Quds advirtió que la tregua reciente debe implicar el regreso del ejército israelí a las posiciones previas a la guerra de 40 días.