Una publicación reveló que Israel mató a 114 niños de disparos en la cabeza y fue premiada

El diario holandés De Volkskrant publicó una investigación que mostró cómo Israel mató a más de un centenar de niños palestinos en la Franja de Gaza y fue premiado a la Excelencia Periodística esta semana por parte de la European Press Prize 2026. La investigación titulada "Lo que dicen las heridas", fue hecha por los periodistas Maud Effting y Willem Feenstra quienes revelaron que el Ejército israelí mató de un disparo en la cabeza a 114 jóvenes menores de 15 años. Los autores concluyeron que el patrón de las heridas sugiere que los menores fueron atacados de forma deliberada.

Tras dos años de conflicto en la Franja de Gaza a partir de la ofensiva israelí sobre el territorio palestino en 2023, en octubre pasado y a partir de una presunta mediación imparcial del presidente Donald Trmp, la milicia palestina Hamás e Israel firmaron un alto al fuego que fue rápidamente violado por los israelíes. Sin embargo, sobre todo en el último año, aumentaron a nivel global la cantidad de informes y denuncias que mostraron al mundo las atrocidades de las tropas israelíes contra la población palestina en Gaza. Según las autoridades gazatíes, más de 20.000 niños fueron asesinados desde el inicio del conflicto. La investigación, publicada en septiembre de 2025, fue premiada el 3 de junio en Lisboa, Portugal.

En ese contexto la investigación de De Volkskrant, hecha con testimonios de médicos y enfermeras que trabajaron en hospitales gazatíes, reveló que la mayoría de ellos murieron a causa de disparos en la cabeza, mientras que otros sobrevivieron con discapacidades permanentes. Según explicaron los autores del trabajo, estas lesiones revelaron parte de "la conducta israelí" de la guerra y la "magnitud de sus consecuencias" sobre la población infantil. Aparte de los testimonios de los médicos, también fueron incluidas en el informe fotografías, videos, radiografías e informes clínicos.

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A partir de la investigación de De Volkskrant, la revista médica británica "The Lancet" afirmó que las cifras oficiales podrían estar muy por debajo del número real de víctimas. A esto se suman los asesinatos a partir del alto al fuego firmado en octubre 2025: alrededor de 930 palestinos, entre combatientes y civiles, habrían muerto en ataques israelíes desde entonces.

Según fuentes oficiales en Washington, ya habría algunas conversaciones indirectas sobre la aplicación de la segunda fase del acuerdo, la cual incluiría ‌el desarme de Hamás y una retirada del ejército israelí. Mientras tanto, desde Tel Aviv justificaron que sus ataques "tienen como objetivo frustrar ataques inminentes". También afirmaron que ellos "permiten" la entrada de ayuda y bienes en Gaza y negaron acusaciones de bloqueos.