La tensión no afloja en Medio Oriente: barcos pagan hasta USD 2 millones para transitar por el estrecho de Ormuz

Los barcos que transitan por el estrecho de Ormuz con autorización de Irán pagan una tarifa promedio de entre US$ 1,5 millones y US$ 2 millones, según reveló un alto miembro del Parlamento iraní. La impactante cifra fue revelada por Mohsen Zangeneh, integrante de la Comisión de Presupuesto y Planificación del Parlamento, en una entrevista con la agencia semioficial Fars.

En medio de las amenazas de Estados Unidos y de la tensión que no afloja en Medio Oriente, Irán sostiene que tiene derecho a supervisar el tráfico que atraviesa el estrecho, una postura que contradice de forma directa el derecho marítimo internacional, pero que coincide con la decisión de Donald Trump de imponer un bloqueo a los puertos iraníes en la zona. Desde que lanzó una guerra contra Teherán, Washington ha detenido y redirigido a varios barcos que venían o iban a la costa iraní.

Para llevar a cabo este control, Irán creó una entidad de gestión denominada Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico, la cual informó la semana pasada que, desde el inicio de sus operaciones a comienzos de mayo, más de 300 embarcaciones no iraníes habían presentado información para obtener permisos de tránsito seguro por el estrecho, tratándose en su mayoría de buques petroleros.

Los cuantiosos ingresos recaudados mediante este sistema de control se depositan en el tesoro estatal, según informó Fars este domingo y detalló que parte de los pagos se realizó mediante bienes y servicios en lugar de dinero en efectivo.

A pesar de los cuestionamientos internacionales por el cobro, las autoridades iraníes sostienen que estas abultadas tarifas no constituyen peajes para la navegación.

“Irán presta servicios de navegación, además de las medidas necesarias para proteger el medioambiente del estrecho de Ormuz, el golfo Pérsico y el golfo de Omán. Eso requiere recaudar ciertos costos”, justificó el mes pasado el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei.

Por su parte, Trump rechazó de plano la gestión iraní sobre esta vía marítima clave para el comercio global e insistió en restablecer la libertad de navegación que existía antes de que su gobierno y el de su aliado israelí decidieran bombardear Irán. Eso sí, el presidente de Estados Unidos advirtió que mantendrá su bloqueo a los puertos iraníes hasta que se firme un acuerdo con Irán.

Con información de Noticias Argentinas