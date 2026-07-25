Parece otra persona: el sorpresivo cambio físico cambio de El Polaco que impactó en las redes

El Polaco está trabajando mucho su físico.

Ezequiel Cwirkaluk, conocido como El Polaco, sorprendió a su comunidad en Instagram al mostrar los resultados de un intenso trabajo en el gimnasio. Si bien el cantante siempre hizo actividad física, esta vez se fijó un propósito puntual y ya empieza a notarse el cambio.

Más allá de que aclaró que todavía no llegó al objetivo que busca, el artista se animó a compartir el proceso. En el baño, sin remera y frente al espejo, agarró el teléfono para la foto: se lo ve con el abdomen marcado, los brazos musculosos y los tatuajes que cubren buena parte de su cuerpo bien a la vista. "De a poquito llegando a la meta", escribió junto a la imagen.

El Polaco trabaja mucho su físico.

Una publicación que explotó de likes

El posteo no tardó en viralizarse y acumuló más de 112 mil "me gusta", además de una catarata de comentarios elogiando el físico del cantante. Nadie podía creer el enorme cambio físico al que se sometió el famoso cantante de cumbia.

Entre tantos mensajes, el que más repercusión generó fue el de su pareja, Barby Silenzi, que sorprendió con un comentario tan corto como contundente: "¡Ah, buenooo!". La frase de la bailarina no pasó inadvertida y generó su propia catarata de respuestas: "Qué bien comes, mujer"; "Qué suerte tenés"; "Sos mi ídola"; "Ahora entendemos por qué no lo dejas"; "Compartí, Barby"; "Perdonale todo, ya fue", fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.

El enorme cambio físico de El Polaco.

Una relación de idas y vueltas

El Polaco y Barby Silenzi se pusieron de novios en 2016 y tienen una hija en común, Abril. Desde entonces, más allá de que siguen juntos, atravesaron varias tormentas y hasta se separaron en más de una oportunidad, aunque siempre volvieron a intentarlo. La buena onda que mostró la bailarina con este posteo se dio, además, en medio de un clima de cercanía entre la pareja, que en las últimas semanas viene compartiendo distintos momentos familiares en sus redes.