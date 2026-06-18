El Polaco y Barby Silenzi protagonizaron una historia de amor marcada por altibajos, pero siempre encontraron la forma de volver a apostar por la relación

La historia de amor entre El Polaco y Barby Silenzi estuvo marcada por momentos de felicidad, crisis y reconciliaciones. A lo largo de los años, la pareja enfrentó rumores de distanciamiento que alimentaron la atención mediática. Sin embargo, recientes declaraciones permitieron conocer con precisión cuántas veces estuvieron realmente separados y cómo lograron superar esos conflictos.

El Polaco habló sobre su relación actual con Barby Silenzi

En una entrevista para el programa Otro Día Perdido (El Trece), El Polaco se refirió con humor a su presente sentimental junto a Barby Silenzi. Durante la charla con Mario Pergolini, el cantante dejó una frase que rápidamente generó repercusión.

“Sigo en pareja. Es minuto a minuto esto, ¿viste? Ya estoy separado, ahí volvimos de vuelta...”, comentó entre risas al ser consultado por el estado de la relación. Más allá de la broma, el referente de la cumbia destacó la fortaleza del vínculo que construyó con la bailarina.

“Ella es piola, me re banca. Todas las parejas se separan y nosotros seguimos juntos, nada fue tan grave o importante para que nuestro amor no siga”, expresó. Las declaraciones despertaron nuevamente el interés por una relación que, desde sus comienzos, estuvo bajo la mirada del público y los medios de comunicación.

Cuántas veces se separaron El Polaco y Barby Silenzi

Aunque durante años circularon versiones sobre constantes crisis, fue la propia Barby Silenzi quien aclaró la situación. En diálogo con PrimiciasYa, confirmó que la realidad fue muy diferente a la percepción pública.

Según explicó, la pareja atravesó únicamente dos separaciones desde que comenzó su historia de amor. La primera ocurrió en 2022 y se extendió durante aproximadamente un mes. La segunda tuvo lugar en 2025 y duró cerca de dos meses.

“Sólo nos separamos dos veces y en distintos años. Creo que la primera vez fue en 2022, que duró un mes, y la segunda el año pasado, por dos meses. No es para nada minuto a minuto, eso es más un chiste”, aseguró la bailarina.

De esta manera, Silenzi desmintió la idea de una relación marcada por rupturas permanentes y explicó que las crisis fueron puntuales y lograron resolverse con el tiempo.

La bailarina aclaró que la pareja solo atravesó dos separaciones desde el inicio de su vínculo, desmintiendo versiones sobre rupturas constantes

La crisis de 2025 que puso en duda la continuidad de la pareja

La separación más reciente fue la que generó mayor repercusión mediática. A mediados de 2025 trascendió que la relación atravesaba un momento delicado luego de una gira de El Polaco por Europa.

Según las versiones que circularon en ese momento, el conflicto se habría originado porque Barby Silenzi deseaba acompañar al cantante durante el viaje, pero él se negó argumentando cuestiones económicas. Durante esa estadía en el exterior también surgieron rumores sobre un encuentro entre el músico y Sofía Morandi, situación que provocó el enojo de la bailarina.

En ese contexto, Silenzi manifestó sentirse relegada dentro de la relación y cuestionó no ocupar el lugar que esperaba como pareja del artista. Por su parte, El Polaco llegó a describir aquella separación como definitiva debido al desgaste acumulado, aunque negó cualquier tipo de infidelidad.

Sin embargo, el distanciamiento no fue permanente. Meses después, hacia septiembre de 2025, ambos volvieron a mostrarse juntos en redes sociales, evidenciando una nueva reconciliación.

Una familia que logró superar los conflictos

Pese a las diferencias que atravesaron en distintos momentos, Barby Silenzi destacó que el proyecto familiar siempre tuvo un peso importante al momento de reconstruir la relación. “Pero está todo bien y como dijo él nos seguimos eligiendo y tenemos una familia hermosa con nuestras hijas a las que amamos con locura y todo eso es más fuerte que cualquier pelea”, señaló.

Además, descartó que los conflictos hayan alcanzado una gravedad capaz de provocar una ruptura definitiva. “Me mata que me hacen quedar como que yo le perdono todo y no, la verdad que nada fue tan grave entre nosotros como para tener que perdonar”, concluyó.

Tras años de altibajos, El Polaco y Barby Silenzi continúan apostando a su vínculo, demostrando que, pese a las crisis, siguen encontrando motivos para elegir el mismo camino juntos.