Portero alemán Neuer volverá a retirarse de la selección tras el Mundial

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo E - Alemania contra Curazao

​El veterano portero alemán Manuel Neuer volverá a retirarse de la selección cuando concluya el Mundial, luego de haber regresado al ‌equipo exclusivamente para este torneo, ‌declaró el jueves.

Neuer, ganador del Mundial de 2014, de 40 años y que disputa su quinto Mundial consecutivo como portero titular en Alemania, se había retirado tras la eliminación de su selección en cuartos de final de la Eurocopa 2024, celebrada en su propio país.

Su convocatoria fue una sorpresa en la selección del DT Julian Nagelsmann tras una sólida ​segunda mitad de temporada ⁠con su club, el Bayern de Múnich.

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"Me retiré en 2024 con ‌una buena razón tras una buena Eurocopa como local. ⁠Para mí fue la decisión correcta. Me ⁠pareció lo adecuado", dijo Neuer en una rueda de prensa. "Habría sido una carga deportiva demasiado grande para mí (seguir jugando con la selección) durante los ⁠últimos dos años".

"Para mí está claro que este es mi ​último torneo. No tengo intención de estar allí ‌dentro de dos años para la próxima ‌Eurocopa. En los últimos días he asumido el hecho de ⁠que estos son los últimos partidos con Alemania. Pero quiero centrarme en todos los partidos y no en ninguna camiseta de despedida".

Neuer se impuso a Oliver Baumann, que había sido designado titular para el torneo ​antes del ‌regreso de su compañero, y disputó su primer partido con su país en dos años en la victoria por 7-1 en el debut del Grupo E del Mundial frente a Curazao.

"Trabajamos juntos con Oliver. Nos apoyamos mutuamente y entrenamos por el ⁠equipo. Tras reunirnos, hablamos de varias cosas y comentamos cómo se había producido (mi regreso)", dijo Neuer.

ELIMINACIONES EN PRIMERA RONDA

Neuer defenderá la portería el sábado en el partido de la fase de grupos ante Costa de Marfil, en el que una victoria clasificaría a Alemania para la fase eliminatoria con un partido de antelación. Los alemanes fueron eliminados en la primera ronda en los ‌Mundiales de 2018 y 2022.

"Este es nuestro objetivo. Tenemos todo en nuestras manos. No queremos mirar atrás a los Mundiales pasados", dijo Neuer. "El equipo no se preocupa por eso. Miramos hacia el siguiente paso, y el siguiente paso es Costa de Marfil".

"Clasificarnos tras el segundo partido sería algo especial ‌y nos permitiría mirar un poco más allá".

Una victoria en el Mundial convertiría a Neuer en el único jugador alemán en ganar el trofeo dos veces, ‌pero el portero ⁠dijo que simplemente se sentía feliz de poder vivir otro torneo a su edad.

"Es un auténtico regalo estar aquí ​de nuevo. Sería muy especial conseguirlo por segunda vez, pero si no viera la posibilidad de que pudiéramos lograrlo, no estaría aquí sentado", dijo.

Con información de Reuters