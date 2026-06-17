Alemán Rüdiger se muestra satisfecho con imagen de "villano", dice que cualquier publicidad es buena

Conferencia de prensa de Alemania para la Copa Mundial de la FIFA 2026

​El defensa alemán Antonio Rüdiger se mostró el miércoles satisfecho con que se lo tilde de villano en medio de las críticas ‌por su comportamiento en el ‌terreno de juego, y dijo que la polémica genera clics y que cualquier publicidad es buena.

Rüdiger, que el martes consiguió una prórroga de un año de su contrato con el Real Madrid, se ha visto a menudo en el punto de mira por su juego agresivo, por provocar a los rivales o por mostrar su descontento.

Dijo que respeta cualquier crítica ​seria, pero señaló que ⁠la gente suele exagerar su comportamiento para convertirlo en un villano.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"En ‌primer lugar, respeto las opiniones", dijo Rüdiger en una rueda ⁠de prensa. "Me las tomo en serio y ⁠me he disculpado (en el pasado) por estas cosas. Pero no hay mucho que decir. Las críticas serias siempre son bienvenidas".

"Pero uno tiene que preguntarse: cuando ⁠se oye hablar tanto de uno, se generan clics en ​las redes sociales. Yo le veo algo positivo a ‌eso. Porque mi nombre genera muchos ‌clics. No sé explicarlo. A veces, la mala prensa es buena ⁠prensa", agregó.

Rüdiger ha sido protagonista de varias polémicas en el transcurso de los años, tanto a nivel de clubes como de selección, entre ellas una sanción de seis partidos por lanzar un objeto al árbitro en ​la final ‌de la Copa del Rey 2025, lo que le valió duras críticas por parte del director de la selección alemana, Rudi Völler.

También pareció burlarse de los jugadores de Japón durante un partido de la fase de grupos del Mundial 2022, cuando persiguió ⁠un balón con una cómica carrera levantando mucho las rodillas, que muchos comentaristas tildaron de arrogante e irrespetuosa.

El defensa ha perdido su puesto de titular en la zaga alemana a favor de Jonathan Tah en los últimos meses, pero se siente cómodo con su papel de suplente mientras su equipo se prepara para enfrentarse a Costa de Marfil en su segundo partido del Grupo E ‌del Mundial, el sábado.

Alemania debutó en el torneo con una goleada 7-1 a Curazao esta semana.

Cuando se le preguntó si a jugadores duros en España, como Sergio Ramos o el portugués Pepe, se les trataba de forma diferente a los jugadores con esas características en Alemania, Rüdiger dijo que, en ‌ocasiones, sentía que se le señalaba en las redes sociales por sus acciones.

"La verdad es que no lo sé", dijo Rüdiger. "Para mí, en el mundo de las ‌redes sociales vuelvo ⁠a ser el hombre del saco. En España se celebran más esas acciones".

"Ha habido muchos partidos en los que ​he realizado grandes entradas deslizantes y había grupos de aficionados que coreaban mi nombre. Dejemos que las redes sociales sean lo que son y quedémonos en el mundo real", agregó.

Con información de Reuters