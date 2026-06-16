El periodista Rodrigo Lussich publicó un sketch humorístico contra Adorni y también la ligó Jonatan Viale.

Durante su entrevista televisiva en La Nación+, el jefe de Gabinete de La Libertad Avanza, Manuel Adorni, intentó explicar las inconsistencias en su patrimonio al afirmar que gran parte de los fondos no declarados provienen de inversiones en bitcoin almacenadas en un pendrive o “billetera fría” que conservó durante varios años. En ese sentido, el periodista y presentador Rodrigo Francisco Lussich estalló contra el funcionario oficialista y de paso apuntó al periodista Jonatan Viale.

El presentador Rodrigo Lussich publicó un sketch audiovisual en Instagram y comentó: “Llego a la quinta presidencial de Olivos y veo un buzón en la puerta con un cartel que dice ‘entregue aquí su pendrive’, golpeó las manos porque no hay timbre, parece que lo sacaron porque Milei lo usa a la mitad de la noche para llamar a la hermana cuando tiene pesadillas porque lo atacan las fuerzas del cielo”.

Asimismo continuó: “La cola se me llena de preguntas, como a Majul durante el velatorio del Indio Solari. Pregunto sí puedo entrar. ¿Usted tiene audiencia?, me preguntan. Depende el día, le contestó. Me dejan pasar, gracias a ese chimento fake que dice que soy primo del Javo. Mira que dije pavadas en televisión, pero como esa ninguna”.

Rodrigo Francisco Lussich le lanzó un palazo al periodista Jonatan Viale

En el Sketch humorístico que publicó a través de la plataforma digital Instagram, Rodrigo Lussich comentó: “Doy tres pasos y me la encuentro a Lilita Carrió, a los gritos, con un crucifijo, diciendo: ‘Adorni corrupto, Macri corrupto, Ritondo corrupto, me lo dijo el santísimo sacramento’. Lilita, el sacramento tuyo de santísimo no tiene nada, sí vos los apoyaste en todo. ‘Eso fue para sacar a los Kerner’, me dijo. Lo veo venir a Adorni, contento, saltando, más contento que Jony Viale frente a un vaso de leche”.

