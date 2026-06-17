Más presión del PRO a Milei: ahora piden que Adorni no esté en el acto de Rosario

Las insuficientes explicaciones de Manuel Adorni sobre el incremento de su patrimonio tensionan cada vez más las relaciones del oficialismo con sus principales aliados. Mientras crece el aval en el Congreso para interpelar y remover al funcionario de su cargo, desde el PRO de Rosario le enviaron una carta a Javier Milei para que el jefe de Gabinete no participe del acto por el Día de la Bandera.

"Cientos de niños de todo el país se acercan al Monumento para hacer su promesa y asumir un compromiso con nuestra bandera. Un compromiso sagrado que debe ser protegido y respetado por todos los argentinos. Es por ello que le escribo esta carta, a fin de solicitarle que Manuel Adorni no integre la comitiva que lo acompañará durante su paso por nuestra ciudad", escribió la concejal rosarina por el PRO Ana Martínez, un texto que publicó en su cuenta de X.

Esta carta al Presidente irrumpe como un nuevo elemento de presión para que la Casa Rosada tome una decisión sobre el futuro político del vocero, investigado por enriquecimiento ilícito por la Justicia federal. "Sería imprudente que los conflictos y los escándalos del presente, empañen un ritual tan valioso y noble como la jura a la bandera", agregan desde el PRO rosarino.

En ese sentido, el texto sigue: "En memoria de nuestro prócer, quien dejó este mundo en condiciones de total austeridad, tenemos que dar el ejemplo ante quienes prometen proyectar el amor y el servicio a la patria por sobre todas las cosas. Sin egos, ni mezquindades. Dejo la presente solicitud a su consideración. Celebremos en paz, izando la insignia que Belgrano nos legó".

La ebullición en el Senado y en el macrismo

En paralelo a esta misiva, el jefe del bloque del PRO en la Cámara Alta, Martín Goerling Lara, volvió a expresar su malestar por la situación de Adorni, a quien no le perdonan las inconsistencias en sus relatos para explicar de dónde proviene el dinero de su fortuna.

"No da para más", dijo Goerling Lara en diálogo con Infobae. "Vamos a acompañar el pedido de censura o remoción de Adorni", anticipó el senador, al remarcar que el bloque no dudará en votar junto a otros espacios, incluido el peronismo,

Por su lado, el diputado del PRO, Fernando de Andreis, uno de los dirigentes de mayor confianza del expresidente Mauricio Macri, también reiteró sus críticas al funcionario. "Lo ideal es que Adorni se vaya, no debería pasar un día más en el cargo”, aseguró en declaraciones a Radio Rivadavia.