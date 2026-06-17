La tensión entre la Casa Rosada y sus aliados parlamentarios más cercanos alcanzó un punto de ebullición que pone en jaque al Gobierno. El jefe del bloque del PRO en el Senado, Martín Goerling Lara manifestó su malestar ante la permanencia de Manuel Adorni como Jefe de Gabinete, tras los escándalos por presuntas irregularidades en su patrimonio y la falta de transparencia en su gestión.

En declaraciones a Infobae, Lara fue contundente al analizar el presente de uno de los funcionarios más cercanos al presidente Javier Milei, al afirmar que la situación “no da para más”. Según el legislador, el desgaste no es solo político sino operativo, ya que el funcionario “está paralizando la gestión de todos los argentinos”. Desde el PRO consideran que la protección que el Ejecutivo brinda a Adorni es un error que golpea directamente el corazón del relato oficialista de lucha contra la corrupción y los privilegios.

“Si se llega a esa instancia, vamos a acompañar el pedido de censura o remoción de Adorni”, anticipó el senador, al dejar en claro que el bloque no dudará en votar junto a otros espacios, incluido el peronismo, si el Ejecutivo persiste en su postura de sostener al cuestionado ministro. Para el macrismo, no se trata de una maniobra de obstrucción sistemática, sino de un límite ético y de gestión.

“Acá el que nos está sometiendo a todos los que ayudamos a este gobierno es el mismo Gobierno, insistiendo a esta altura que es un capricho de mantenerlo al jefe de Gabinete”, fustigó el jefe de la bancada, y subrayó que la terquedad presidencial está dilapidando el capital político que el partido amarillo ayudó a construir.

Un quiebre de confianza

La crisis interna en el oficialismo escaló a tal nivel que el funcionamiento del Congreso se encuentra virtualmente detenido. El PRO señala que la negativa del Gobierno a habilitar sesiones parlamentarias responde al miedo de enfrentar una derrota numérica en el recinto.

Según Goerling Lara, para el oficialismo “sesionar es riesgoso” porque, ante la apertura del recinto, el pedido de remoción de Adorni —que requiere una mayoría absoluta de 37 votos— podría materializarse con el apoyo de la oposición dialoguista y el kirchnerismo. El diagnóstico de sus aliados es lapidario: “Le ha mentido al Congreso y a toda la Argentina”, sentenció el senador al referirse a los informes de gestión brindados previamente por el funcionario.

Incluso el contexto de distracción que suele generar un evento masivo como el Mundial de Fútbol resultó insuficiente para ocultar la erosión de la imagen pública de Adorni. “Arrancó el Mundial y seguimos hablando de Adorni. Yo pensé que a esta altura el Presidente habría tomado como decisión correrlo del cargo”, lamentó el legislador, y advirtió que este conflicto “le está haciendo un daño tremendo” al Gobierno y “está impactando en la imagen presidencial”.

En este sentido, desde el PRO advierten que la bandera de la “lucha contra la casta” se está perdiendo en medio de escándalos de presunta corrupción que el propio Milei parece decidido a ignorar.