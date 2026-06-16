Del VIP al avión de línea: el PRO recalienta la pelea con el Gobierno por Adorni

En medio de la crisis sostenida que atraviesa el gobierno nacional a causa de la decisión de los hermanos Milei de sostener a Manuel Adorni en el Gabinete, María Eugenia Vidal volvió a cruzarse con las filas libertarias y nuevamente señaló el camino alternativo de los amarillos. En este caso, puso el foco en el valor humano de los argentinos como principal activo del país, siempre en el marco de instituciones fuertes y reglas respetadas por todos para tener una mejor Argentina. La jugada de la exgobernadora se dio en sintonía con la viralización en redes sociales de una foto de Mauricio Macri viajando al Mundial en un avión de línea, en abierto contraste con los vuelos privados de Manuel Adorni. El gesto se suma a la postura orgánica del PRO, que ya se pronunció en contra del jefe de Gabinete pidiéndole su cabeza al Presidente, mientras crece la gran incógnita de qué harán los bloques amarillos cuando llegue el momento de avanzar con la interpelación y la moción de censura. Pero, por el momento, sin intenciones de anotarse en ninguna candidatura.

Vidal viene siendo protagonista de la discusión mediática, especialmente porque fue la primera dirigenta del PRO que salió a cuestionar al jefe de Gabinete, lo que motivó un cruce de acusaciones en redes sociales. La última escaramuza ocurrió este martes, cuando publicaron en X dos fotos suyas en el VIP del aeropuerto de Punta del Este. Ella aprovechó la imagen para sostener la diferencia con el coordinador de ministros: “¿Chicos en serio creen q van a poder distraernos de la flojísima respuesta de Adorni?”, se preguntó de forma retórica, acompañando las críticas de sus compañeros de partido.

La exdiputada decidió responder que “una cosa es alguien que con la suya y de su marido (ambos trabajamos fuera del Estado) viaja en aerolíneas y en turista, y otra cosa es un funcionario público que viaja en avión privado y aún no pudo demostrar cómo lo pagó. ¡Ah! ¡Y al Vip pueden acceder con solo tener una tarjeta de crédito!”.

No es la primera vez que se cruza por Manuel Adorni. Incluso hace diez días llegó a tener un fuerte intercambio con la Oficina de Respuesta Oficial, que no sólo le recordó las causas que la tuvieron como protagonista —como la compra de su departamento y los aportantes truchos— sino que también rememoró que Macri fue el primer presidente en asumir procesado. Ese cortocircuito se dio en paralelo a su reaparición en medios, con posicionamientos claros en favor de Mauricio, con quien está completamente alineada.

Sin embargo, Vidal no contempla ser candidata. Al menos no actualmente. Está concentrada en su actividad en el sector privado, con una consultora propia, clases universitarias y el manejo de dos fundaciones, Pensar y Hacemos. Sin embargo, considera que no es necesario ocupar un cargo público para hacer política. Por eso su objetivo, más allá de que le gustaría tener candidatos potentes en el PRO para el 2027, es lograr una construcción que le permita al espacio convertirse en una alternativa. El foco está puesto en los equipos, la gestión y la obra pública. Los amarillos están construyendo su “para qué”. Una posición que no mantiene en solitario sino que es compartida por gran parte de sus compañeros: el año pasado 14 provincias compitieron con La Libertad Avanza.

Como es habitual, María Eugenia Vidal lanzó otra entrega de su newsletter. En esta ocasión, con el debut de la Selección como excusa. El texto lleva el título "Orgullosos de ser argentinos". En él, la exgobernadora reflexiona sobre la identidad nacional y cuestiona por qué a la sociedad le cuesta tanto experimentar fuera del ámbito futbolístico el orgullo que genera un triunfo deportivo. Aunque la titular de la Fundación Pensar reconoce que la Argentina atraviesa problemas estructurales, incertidumbre económica y diversas frustraciones, busca proponer una mirada superadora que corra el eje del pesimismo cotidiano para enfocarse en el potencial del país.

A lo largo del texto, Vidal repasa diversos sectores estratégicos que demuestran la vigencia del talento y la capacidad de desarrollo local. En la mayoría de los casos, golpeados por las medidas del gobierno. En primer lugar, destaca la potencia cultural del país a través de sus escritores, actores y una renovada escena musical urbana con alcance global, sumado al ecosistema tecnológico que posiciona a la Argentina como generadora de un tercio de los unicornios de la región. Asimismo, enumera los avances en materia de minería, el constante peso del campo y el fuerte crecimiento del sector energético. Finalmente, subraya que la principal riqueza radica en el capital humano y en la resiliencia de su gente, lo que exige revalidar la confianza propia para edificar instituciones sólidas y un país más estable.

“Creo que todavía tenemos muchísimo por hacer. Tenemos que crecer, desarrollarnos, generar oportunidades y construir un país mucho mejor que el que tenemos hoy. Tenemos que tener mejores instituciones y un país más estable, donde las normas estén claras y se respeten para todos”, dijo la exgobernadora para cerrar el recorrido de su reflexión. Un mensaje concentrado en lo humano, factor que el macrismo identifica en un momento de crisis, pero también en lo que al gobierno le falta y los amarillos creen que pueden aportar: previsibilidad.