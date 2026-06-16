Milei retruca, lo sostiene a Adorni y lo lleva a Rosario al Día de la Bandera

Javier Milei vuelve a exhibir un gesto de apoyo hacia Manuel Adorni. Retruca a las críticas por sostenerlo y lo llevará a Rosario este sábado para que encabecen juntos el acto por el Día de la Bandera. Sucede mientras el karinismo intenta voltear la sesión del Senado del jueves donde podría tratarse la moción de censura que de aprobarse en ambas cámaras eyectaría al jefe de Gabinete de su cargo, en medio de su complicada situación judicial.

Karina Milei, principal sostén de Adorni, tiene algunos problemas en la Cámara Alta: uno es Victoria Villarruel. En su entorno dan a conocer que la vicepresidenta impulsa esta sesión para derribar al ex vocero. "Va a haber sesión. ¿Quién se pondría del lado del Gobierno cuando se habla de corrupción? Es la base narrativa del antikirchnerismo. Se desperfilan todos mal si lo hacen", aseguró a El Destape una persona del entorno de Villarruel.

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No es el único problema de Karina. El otro es Patricia Bullrich, jefa de bloque en esa cámara de La Libertad Avanza. La senadora es la principal impulsora de la renuncia de Adorni dentro del espectro libertario.

Como dato a resaltar: se suspendieron todas las reuniones de Gabinete y mesa política de esta semana en las que suele estar presente Bullrich. Este miércoles habrá reunión de labor parlamentaria en el Senado y se decidirá si se avanza contra Adorni. Todo hace suponer que sí pese a los intentos de los Milei. Acompañarían el peronismo, los radicales y hasta el PRO.

En Casa Rosada algunos no ven con malos ojos que lo eche el Congreso a Adorni y Milei salga con el relato del "golpismo". Aunque también hay miedo por el futuro del propio Presidente ante el avance de la oposición.

Mientras tanto, en el acto del sábado estarán los Milei con Adorni en Rosario y aun costado el gobernador radical Maximiliano Pullaro. Se espera el faltazo de Villarruel, quien no será invitada por Presidencia. El resto del Gabinete está en duda. Hoy la respuesta de la mayoría es: "No lo tengo en agenda aún". Santiago Caputo también duda: "Hay que ver si lo invitan", se burlan ante El Destape en su entorno.