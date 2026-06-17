Chau sequedad en codos y rodillas por el frío: la mascarilla casera para suavizar la piel.

Existe una mascarilla casera que podés preparar para combatir la resequedad de los codos y las rodillas. Durante el invierno, es muy común que la piel se reseque más de lo común y que estas dos zonas, ásperas por naturaleza, se vuelvan más secas y hasta se oscurezcan.

Con esta mascarilla, vas a lograr aclararla y suavizarla por completo. Se prepara a base de maicena y leche, dos ingredientes muy fáciles de conseguir y con propiedades muy beneficiosas para la piel. El truco fue compartido por Sofi Benitez, creadora de contenido de belleza.

Receta de mascarilla casera de maicena y leche para suavizar los codos y las rodillas

Ingredientes

Maicena.

Leche.

Preparación

Verter un poco de maicena y leche (cantidades necesarias) en un recipiente y mezclar muy bien. Se tiene que integrar hasta formarse una pasta que puedas manipular con las manos. La idea es que al tocar la mezcla se haga dura. Aplicá sobre tus codos y rodillas y dejá reposar entre 15 y 20 minutos, tres veces a la semana. Enjuagá muy bien con agua. ¡Listo!

Por qué la maicena y la leche suavizan y aclaran la piel

La maicena es un ingrediente muy usado en remedios caseros para el cuidado de la piel gracias a sus propiedades suavizantes. Al entrar en contacto con la humedad, forma una especie de película que ayuda a reducir la sensación de aspereza y deja la piel más lisa al tacto. Además, puede ayudar a calmar irritaciones causadas por la sequedad.

Por su parte, la leche contiene ácido láctico, un compuesto que se utiliza frecuentemente en productos cosméticos porque ayuda a eliminar células muertas de manera suave. Esta acción exfoliante favorece una apariencia más uniforme y luminosa de la piel, especialmente en zonas que suelen oscurecerse por el roce constante, como los codos y las rodillas.

La combinación de ambos ingredientes da como resultado una mascarilla que aporta hidratación y ayuda a mejorar la textura de la piel. Con el uso constante, muchas personas notan que estas zonas se ven más suaves, menos ásperas y con un tono más parejo.