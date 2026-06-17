Existe una mascarilla casera que podés preparar para combatir la resequedad de los codos y las rodillas. Durante el invierno, es muy común que la piel se reseque más de lo común y que estas dos zonas, ásperas por naturaleza, se vuelvan más secas y hasta se oscurezcan.
Con esta mascarilla, vas a lograr aclararla y suavizarla por completo. Se prepara a base de maicena y leche, dos ingredientes muy fáciles de conseguir y con propiedades muy beneficiosas para la piel. El truco fue compartido por Sofi Benitez, creadora de contenido de belleza.
Receta de mascarilla casera de maicena y leche para suavizar los codos y las rodillas
Ingredientes
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Maicena.
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Leche.
Preparación
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Verter un poco de maicena y leche (cantidades necesarias) en un recipiente y mezclar muy bien. Se tiene que integrar hasta formarse una pasta que puedas manipular con las manos. La idea es que al tocar la mezcla se haga dura.
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Aplicá sobre tus codos y rodillas y dejá reposar entre 15 y 20 minutos, tres veces a la semana.
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Enjuagá muy bien con agua.
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¡Listo!
Por qué la maicena y la leche suavizan y aclaran la piel
La maicena es un ingrediente muy usado en remedios caseros para el cuidado de la piel gracias a sus propiedades suavizantes. Al entrar en contacto con la humedad, forma una especie de película que ayuda a reducir la sensación de aspereza y deja la piel más lisa al tacto. Además, puede ayudar a calmar irritaciones causadas por la sequedad.
Por su parte, la leche contiene ácido láctico, un compuesto que se utiliza frecuentemente en productos cosméticos porque ayuda a eliminar células muertas de manera suave. Esta acción exfoliante favorece una apariencia más uniforme y luminosa de la piel, especialmente en zonas que suelen oscurecerse por el roce constante, como los codos y las rodillas.
La combinación de ambos ingredientes da como resultado una mascarilla que aporta hidratación y ayuda a mejorar la textura de la piel. Con el uso constante, muchas personas notan que estas zonas se ven más suaves, menos ásperas y con un tono más parejo.