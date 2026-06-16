Dudas sobre Davies persisten mientras Canadá se prepara para choque con Qatar

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo B - Canadá vs Bosnia y Herzegovina

La situación de Alphonso Davies sigue siendo un misterio de ‌cara al partido ‌del Grupo B del Mundial que Canadá disputará el jueves con Qatar, y la selección local se mantiene hermética sobre su recuperación de una lesión en el tendón de la corva.

Davies saltó al ​campo con sus ⁠compañeros bajo un sol radiante y ‌participó plenamente en los 15 minutos ⁠del entrenamiento abiertos a ⁠los medios de comunicación el martes, pero los responsables del equipo no han dado ⁠nuevos detalles sobre su estado físico.

Tras ​haber comunicado el lunes que ‌Davies se encontraba en ‌un protocolo de reincorporación a la actividad, ⁠se informó a los periodistas reunidos junto al terreno de juego que el defensa Alfie Jones no participaría en ​el ‌entrenamiento debido a su "recuperación personal".

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Pero no se dio más información sobre Davies ni se facilitaron detalles cuando los periodistas preguntaron al respecto.

Davies se convirtió ⁠en el internacional masculino más joven de Canadá cuando debutó con 16 años contra Curazao en junio de 2017, y desde entonces ha marcado 15 goles en 58 partidos, incluido el primer tanto del país en ‌un Mundial, en Qatar 2022.

No ha vuelto a jugar con la selección desde que se rompió el ligamento cruzado anterior durante la fase final de la Liga de Naciones ‌de la CONCACAF en marzo de 2025, y desde su regreso ha sufrido una sucesión ‌de lesiones.

Los ⁠cuatro equipos del Grupo B -Canadá, Qatar, Bosnia y Suiza- suman un ​punto cada uno, con un gol a favor y otro en contra.

Con información de Reuters