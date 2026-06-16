Dudas sobre Davies persisten mientras Canadá se prepara para choque con Qatar

La situación de Alphonso Davies sigue siendo un misterio de cara al partido del Grupo B del Mundial que Canadá disputará el jueves con Qatar, y la selección local se mantiene hermética sobre su recuperación de una lesión en el tendón de la corva.
Davies saltó al campo con sus compañeros bajo un sol radiante y participó plenamente en los 15 minutos del entrenamiento abiertos a los medios de comunicación el martes, pero los responsables del equipo no han dado nuevos detalles sobre su estado físico.
Tras haber comunicado el lunes que Davies se encontraba en un protocolo de reincorporación a la actividad, se informó a los periodistas reunidos junto al terreno de juego que el defensa Alfie Jones no participaría en el entrenamiento debido a su "recuperación personal".
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Pero no se dio más información sobre Davies ni se facilitaron detalles cuando los periodistas preguntaron al respecto.
Davies se convirtió en el internacional masculino más joven de Canadá cuando debutó con 16 años contra Curazao en junio de 2017, y desde entonces ha marcado 15 goles en 58 partidos, incluido el primer tanto del país en un Mundial, en Qatar 2022.
No ha vuelto a jugar con la selección desde que se rompió el ligamento cruzado anterior durante la fase final de la Liga de Naciones de la CONCACAF en marzo de 2025, y desde su regreso ha sufrido una sucesión de lesiones.
Los cuatro equipos del Grupo B -Canadá, Qatar, Bosnia y Suiza- suman un punto cada uno, con un gol a favor y otro en contra.
Con información de Reuters