Conmoción por el accidente que sufrió Raúl Lavié antes de una entrevista: "En la cara"

El famoso actor argentino sufrió dos caídas consecutivas y causó preocupación en el canal.

El cantante y actor argentino de 85 años, Raúl Lavié, protagonizó un episodio que causó preocupación en todo el estudio del canal. Mientras se preparaba para participar en el programa de Diego Ramos, La Noche es Nuestra, sufrió dos caídas consecutivas en el estudio.

Apenas entró al estudio, pisó mal y se cayó por primera vez. Fue asistido por los médicos del canal inmediatamente. Sin embargo, insistió en quedarse para realizar la nota y expresó: “Ya que vine, me siento bien, voy a hacer la nota”.

Al ingresar al estudio nuevamente ocurrió lo mismo, volvió a caer. La causa fue la misma, los zapatos de suela de cuero en contraste con el piso metálico: “Justo cuando voy a entrar al estudio, ahí el piso es de metal. Son como unos chapones de metal que están uno al ladito del otro”.

Raúl Lavié decidió romper el silencio y hablar sobre las caídas

Durante un diálogo con el periodista Luis Antonio Ventura en Primicias Ya (América TV), Raúl Lavié comentó: “El golpe fue fuerte, pero no fue en la cabeza. Fue en la cara. Me lastimé un poco el labio superior e inferior, se me hinchó". El impacto también alcanzó la zona de la nariz, el codo izquierdo y una de sus manos, que usó para intentar amortiguar el golpe durante la segunda caída. Nunca perdí el conocimiento. Estoy bien”.

Luego de estos accidentes consecutivos, la entrevista pactada con Diego Ramos no se realizó. Después de la segunda caída, los médicos determinaron que Raúl Lavié abandone el estudio sin salir al aire para preservar su salud. Por otro lado, la produccion del canal no dio declaraciones sobre lo sucedido. Además, los colaboradores del cantante le pidieron a los fotógrafos presentes en el lugar que borraran las imágenes que tomaron del primer impacto.