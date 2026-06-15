Fue por causas desconocidas: murió un famoso actor a los 65 años.

El mundo del espectáculo llora la muerte de una entrañable figura. El actor estadounidense Anthony Guidera, reconocido por sus participaciones en películas como El Padrino III y Species, murió a los 65 años después de atravesar una grave emergencia médica que comenzó con un paro cardíaco repentino.

Según informó TMZ y confirmó su esposa, Valarie Guidera, el episodio ocurrió el pasado 11 de mayo mientras ambos se encontraban en su casa del sur de California. De acuerdo con su relato, el actor se desplomó de manera inesperada y su corazón dejó de latir, por lo que fue trasladado de urgencia a un hospital.

Tras ser internado, Guidera permaneció durante tres semanas conectado a soporte vital mientras los médicos intentaban estabilizar su cuadro. Sin embargo, siguiendo una directiva anticipada que había dejado el propio actor, los profesionales decidieron retirarle la asistencia mecánica para que pudiera regresar a su hogar y atravesar allí sus últimos días. Finalmente, el intérprete falleció la semana pasada rodeado de sus seres queridos.

Uno de los aspectos que más llamó la atención del caso es que, según contó su esposa, los médicos todavía no lograron determinar qué provocó el paro cardíaco que desencadenó el deterioro irreversible de su estado de salud.

Fue por causas desconocidas: murió un famoso actor a los 65 años.

Su trayectoria

Guidera inició su trayectoria cinematográfica en 1990 cuando participó en El Padrino III, la tercera entrega de la célebre saga dirigida por Francis Ford Coppola. Allí interpretó a un guardaespaldas llamado Anthony. Años más tarde alcanzó una mayor visibilidad gracias a su papel de Robbie en la película de ciencia ficción Species (1995), producción por la que compartió un premio MTV Movie Award al Mejor Beso junto a la actriz Natasha Henstridge. Además, integró los elencos de películas como The Rock (1996), The Postman (1997) y Armageddon (1998).