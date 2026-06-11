Tenía amiloidosis: murió un querido periodista a los 82 años.

David Briscoe, histórico periodista de Associated Press (AP) que cubrió algunos de los acontecimientos políticos más trascendentes de Filipinas durante el siglo 20, murió a los 82 años. La noticia fue confirmada por su familia. Según informó su esposa, Leonor Briscoe, el periodista falleció el domingo en un centro asistencial de Kapolei, en Hawái. Meses atrás había sido diagnosticado con amiloidosis, una enfermedad causada por la acumulación anormal de proteínas que puede afectar distintos órganos.

A lo largo de una extensa carrera profesional, Briscoe trabajó en distintos puntos de Estados Unidos y Asia, aunque fue en Filipinas donde protagonizó la cobertura que marcaría su legado periodístico.

En 1980 asumió la dirección de la oficina de AP en Manila y desde allí siguió de cerca los últimos años del gobierno autoritario de Ferdinand Marcos. También cubrió la crisis política que se desencadenó tras el asesinato del dirigente opositor Benigno Aquino Jr., un hecho que aceleró las demandas de cambio en el país.

Junto a su equipo recorrió distintas regiones filipinas para informar sobre investigaciones, audiencias y una campaña presidencial que terminó convirtiéndose en un hito histórico. Aquella etapa culminó con la llegada al poder de Corazón Aquino y la salida de Marcos del país.

Tenía amiloidosis: murió un querido periodista a los 82 años.

De Utah a Filipinas

Nacido el 30 de julio de 1943 en Salt Lake City, estado de Utah, Briscoe descubrió su vocación periodística mientras estudiaba en la universidad. Tras sus primeros pasos en medios locales, se incorporó al Cuerpo de Paz de Estados Unidos y fue destinado a Filipinas, donde enseñó inglés. La experiencia transformó su vida. Allí conoció a Leonor Aureus, editora de otro periódico local, con quien se casó poco tiempo después.