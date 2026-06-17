Polémica decisión de EA: se vienen publicidades en los juegos y no los vas a poder saltear

EA Advertising permitirá integrar anuncios en tiempo real.

Electronic Arts confirmó que incorporará un nuevo sistema de publicidad dentro de sus videojuegos a través de una plataforma llamada EA Advertising, una iniciativa que permitirá integrar anuncios en tiempo real en títulos como EA Sports FC, Madden NFL, College Football y, potencialmente, otras franquicias de la compañía. La decisión marca un nuevo paso en la estrategia comercial de la empresa y promete cambiar la forma en que las marcas aparecen dentro de los juegos.

Según explicó EA, la publicidad dejará de limitarse a pantallas de carga o menús y pasará a formar parte de la experiencia de juego. Los anuncios podrán verse, por ejemplo, en carteles de los estadios, repeticiones de las jugadas o incluso integrados como contenido dentro de algunos modos de juego. La empresa asegura que el objetivo es que estas inserciones resulten naturales y no interrumpan la partida.

Cómo funcionará la nueva publicidad de EA

La plataforma EA Advertising actúa como una infraestructura publicitaria dinámica capaz de actualizar los anuncios en tiempo real. Esto significa que las campañas podrán cambiar sin que los usuarios tengan que descargar un parche o una actualización del videojuego, ya que el sistema fue desarrollado sobre un servidor de anuncios y un SDK propios compatibles con el motor gráfico Frostbite.

Si bien la presencia de marcas dentro de los simuladores deportivos no es algo nuevo, esta tecnología permitirá que los espacios publicitarios se renueven constantemente. Así, las empresas podrán adaptar promociones o campañas según el momento, manteniendo vigente el contenido que aparece dentro de los juegos.

La publicidad pasará a formar parte de la experiencia de juego.

Qué impacto puede tener en los jugadores

Desde el punto de vista comercial, EA considera que el alcance de sus franquicias convierte a esta plataforma en una propuesta muy atractiva para los anunciantes. Durante su último año fiscal, la empresa registró más de 120 millones de jugadores activos por mes entre consolas, PC y dispositivos móviles. Solo en EA Sports FC se disputan más de mil millones de partidos mensuales.

No obstante, la llegada de anuncios dinámicos también abre interrogantes entre la comunidad. EA sostiene que su intención es replicar la publicidad que ya existe en los eventos deportivos reales, como los carteles ubicados alrededor de una cancha, para que la experiencia resulte coherente y poco invasiva.

Aun así, muchos jugadores observan la iniciativa con cautela. En los últimos años, las franquicias deportivas de la compañía recibieron críticas por la presencia de microtransacciones y promociones dentro de sus menús. Con EA Advertising, la empresa buscará demostrar que es posible sumar una nueva fuente de ingresos sin afectar la experiencia de quienes pasan horas frente a la pantalla.