Así es la casa de Ariel Rodríguez Palacios en el Nordelta

La casa de Ariel Rodríguez Palacios está ubicada en Nordelta y se destaca por su gran jardín con salida directa al lago

La pasión por la cocina no se limita a los estudios de televisión para Ariel Rodriguez Palacios. El reconocido chef construyó un hogar en Nordelta que refleja su estilo de vida, con amplios espacios al aire libre, vistas privilegiadas y una impresionante parrilla que se convirtió en el gran atractivo de la propiedad.

La espectacular casa de Ariel Rodríguez Palacios en Nordelta

Ubicada en una de las zonas más exclusivas de Tigre, la vivienda de Ariel Rodriguez Palacios combina comodidad, diseño y una fuerte conexión con la naturaleza. Las imágenes compartidas por el propio cocinero en redes sociales permitieron conocer algunos rincones de una propiedad que destaca por su amplitud y su entorno.

La casa cuenta con un enorme jardín que se extiende hasta un lago, una característica muy valorada dentro de los barrios privados de Nordelta. La presencia del agua y los espacios verdes genera una atmósfera relajada, ideal para disfrutar de reuniones familiares o encuentros con amigos.

La decoración acompaña esa búsqueda de calidez. Los materiales naturales, las terminaciones rústicas y los detalles cuidadosamente seleccionados le otorgan una identidad propia que se aleja de los estilos más modernos y minimalistas.

La parrilla de Ariel Rodríguez Palacios que sorprende a todos

Si hay un sector que se roba todas las miradas dentro de la propiedad es el área destinada a la cocina al aire libre. Allí se encuentra una enorme estructura pensada especialmente para disfrutar del ritual del fuego y las comidas compartidas.

El chef instaló un asador tradicional de grandes dimensiones que se convirtió en el corazón del parque. La construcción combina piedra y acero inoxidable, materiales que aportan resistencia y una estética impactante.

Entre los elementos más destacados aparece una parrilla vertical diseñada para cocinar corderos, pollos y otros cortes de gran tamaño. Además, el espacio permite preparar diferentes recetas de manera simultánea, algo fundamental para alguien que hizo de la gastronomía su profesión y su pasión.

La ubicación también llama la atención. La parrilla fue emplazada en el centro del jardín, convirtiéndose en el punto de encuentro principal durante reuniones y celebraciones.

Un parque con vista al lago y espacios para compartir

El exterior de la propiedad fue diseñado para aprovechar al máximo el entorno natural. El gran parque ofrece una vista abierta hacia el lago y está acompañado por una ambientación que busca generar una sensación de tranquilidad.

Alrededor del asador se distribuyen mesas largas, sillas cómodas y una iluminación cálida que transforma el espacio durante la noche. El resultado recuerda a los tradicionales bodegones argentinos, aunque con detalles de diseño propios de una residencia de alta gama.

La disposición del mobiliario favorece las reuniones numerosas y permite disfrutar de largas jornadas al aire libre, una característica que coincide con la importancia que Ariel Rodriguez Palacios le otorga a la comida como momento de encuentro.

El parque fue diseñado para reuniones al aire libre, con mesas amplias, iluminación cálida y vistas privilegiadas al entorno natural

Quincho, pileta y todas las comodidades

Más allá del impactante sector de parrilla, la casa también cuenta con otras comodidades que complementan la experiencia de vivir en un entorno privilegiado.

Entre ellas sobresale un amplio quincho cubierto equipado para recibir invitados durante cualquier época del año. Este espacio funciona como una extensión natural del parque y ofrece todas las prestaciones necesarias para organizar encuentros familiares o sociales.

Otro de los sectores destacados es la pileta cubierta, que se conecta visualmente con el jardín y permite disfrutar del entorno incluso en los meses más fríos.

La combinación entre naturaleza, confort y gastronomía convierte a la propiedad en un fiel reflejo de la personalidad del conductor. Cada rincón parece pensado para compartir buenos momentos alrededor de la comida, una filosofía que Ariel Rodriguez Palacios transmite desde hace años en televisión y que también forma parte de su vida cotidiana fuera de las cámaras.