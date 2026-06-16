RD Congo está deseando disputar su primer partido del Mundial frente a Portugal

Entrenamiento para la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la República Democrática del Congo

La República Democrática del Congo será una de las últimas selecciones en iniciar su camino en el Mundial cuando se ‌enfrente a Portugal en su ‌primer partido del Grupo K, el miércoles en Houston, pero para el delantero Yoane Wissa la espera habrá merecido la pena.

La selección ha realizado una larga concentración en Europa, con el brote del virus del Ébola en su país como telón de fondo, y ha disputado partidos amistosos frente a Dinamarca y Chile antes de llegar a Houston, ​donde les ha costado ⁠un poco acostumbrarse a la sofocante humedad.

Pero esto también le ‌ha permitido a los jugadores ver los primeros 20 partidos ⁠del torneo y hacerse una idea ⁠del nivel de la competencia, en la que el país llevaba ausente desde su única otra participación, como Zaire, en 1974.

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"Te sientes afortunado porque ⁠tienes tiempo para ver a todos los equipos y comprender la ​competencia y cómo es jugar un Mundial", dijo ‌Wissa el martes.

"Ahora sentimos algo de ‌estrés, pero estamos deseando que llegue el momento. Portugal es una ⁠de las mejores selecciones del mundo y creo que compite para ganar el Mundial, así que tenemos que estar muy fuertes, tanto mental como físicamente", agregó.

La República Democrática del Congo se enfrentará a Cristiano ​Ronaldo, a ‌quien Wissa conoce bien de la Premier League, ya que jugó frente a él con su antiguo club, el Brentford, cuando el delantero portugués estaba en su segunda etapa en el Manchester United.

"Nos marcó (un penal), así que sí, va a ⁠ser la tercera vez que juegue contra él. Es uno de los ídolos de cualquier jugador, pero mañana le miraremos a los ojos y, con suerte, le ganaremos", dijo Wissa.

Marruecos, Costa de Marfil, Egipto y Cabo Verde han tenido un buen comienzo en el Mundial y Wissa espera que la República Democrática del Congo pueda mantener esa buena racha para el continente africano.

"Lo ‌que han hecho es demostrar al mundo que los equipos africanos son buenos. Eso es realmente importante. Ahora tenemos diez equipos compitiendo (en el Mundial) y, sin duda, contamos con gran calidad. Estoy muy contento y muy satisfecho con la actuación de los equipos africanos hasta ahora", añadió.

Wissa tuvo ‌una temporada plagada de lesiones con el Newcastle United en la campaña 2025-26, pero puede reflexionar sobre lo lejos que ha llegado en su carrera hasta estar ‌en un Mundial.

"Es ⁠un gran privilegio. Nunca doy nada por sentado, así que estoy muy feliz por este momento, por mí y ​por mi familia, que siempre me ha apoyado", dijo.

"Es un gran escenario para mí, para la selección del Congo y para los aficionados. Significa mucho".

Con información de Reuters