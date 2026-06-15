Francia-Senegal en debut en el Mundial cierra el círculo para DT Thiaw, uno de los héroes de 2002

FOTO DE ARCHIVO: Partido amistoso internacional: Senegal contra Perú

​El entrenador Pape Thiaw era jugador hace 24 años cuando Senegal venció 1-0 a Francia dando una de las ‌grandes sorpresas de la ‌historia de los Mundiales, y ahora dará indicaciones desde la banda en el choque entre los equipos que abrirá el Grupo I.

Senegal debuta el martes contra Francia, lo que supondrá una incómoda sensación de déjà vu para Les Bleus, cuya derrota inicial ante la potencia africana en 2002 precedió a una desastrosa eliminación ​prematura del torneo. ⁠Para Thiaw, en tanto, el partido en Nueva Jersey, supone ‌cerrar el círculo.

"Mañana estaré en el banquillo y ⁠es algo especial. También estuve en el ⁠banquillo en 2002 porque no podía jugar y mañana también estaré en el banquillo, pero tendré las riendas del equipo", declaró a ⁠periodistas a través de un intérprete el lunes.

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Senegal, al ​que se le retiró de forma controvertida ‌el título de la Copa Africana ‌de Naciones previamente en el año, está ansioso por demostrar ⁠que es el verdadero campeón del continente e ir más allá tras la histórica llegada de Marruecos a semifinales en 2022.

"El fútbol africano ha cambiado mucho en los últimos años. Lo ​vimos en ‌el último Mundial, ya no es una sorpresa", afirmó Thiaw. "¿Es una sorpresa que Senegal le gane a Francia? Bueno, no, porque tenemos jugadores de talla mundial".

Senegal se ha clasificado para los tres últimos Mundiales y Thiaw ⁠afirmó que todos los miembros de su equipo están en forma y listos.

A principios de este mes se hizo viral un video en el que se veía a los jugadores de Senegal siendo controlados con extremado celo por la seguridad aeroportuaria estadounidense, aunque la federación local se apresuró a acallar las acusaciones de trato discriminatorio.

Según informó la ‌prensa local la semana pasada, a los aficionados senegaleses se les denegaron los visados para asistir al torneo en Estados Unidos como consecuencia de las restricciones de viaje del presidente Donald Trump, lo que llevó a un periodista a cuestionar si era justo que ‌el equipo jugara sin aficionados en las gradas.

"Por supuesto que nos gustaría contar con nuestros aficionados, sabemos lo que pueden hacer por nosotros", ‌dijo Thiaw.

"Pero tenemos ⁠una importante comunidad senegalesa (en EEUU) y sabemos que los senegaleses son muy patriotas. Lo van a ver mañana, ​no van a creer que no haya venido ningún senegalés desde Senegal".

Tras el debut ante Francia, Senegal chocará con Noruega e Irak.

Con información de Reuters