Cabo Verde dominó a España de una forma diferente, afirma DT Bubista tras histórico 0-0

Cabo Verde se vio acorralado durante la mayor parte de su debut el lunes en el ‌Mundial ante España, pero ‌tras aguantar y lograr un histórico empate 0-0, el seleccionador Bubista afirmó que hay otras formas de controlar un partido además de dominar la posesión.

España, campeona de Europa, partía como gran favorita para derrotar al equipo de Bubista y, aunque mantuvo a Cabo Verde encerrado en su propio ​campo durante largos periodos, ⁠nunca encontró el camino hacia la portería contraria.

"Por supuesto, ‌podemos decir que España tuvo la posesión ⁠del balón casi todo el tiempo, ⁠pero controlar el partido no es solo tener el balón", declaró Bubista a periodistas. "Lo hicimos de otra manera. Por supuesto, nos ⁠hubiera gustado tener más transiciones al ataque, pero ​la selección española es difícil, así que ‌estamos contentos".

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"Hoy en día, los ‌equipos destacan por su organización defensiva y, en un ⁠Mundial, estadísticamente los equipos ganan los partidos con un balón de transición o un balón parado. Por eso tenemos que prepararnos así".

La ampliación del Mundial a 48 equipos ha ​dado ‌a países como Cabo Verde la oportunidad de clasificar, y sin duda el equipo aprovechó al máximo su oportunidad.

"Creo que el fútbol es organización, valentía y determinación, y los equipos más pequeños hacen de ⁠eso la base de lo que mejor saben hacer contra equipos más grandes", señaló.

Cabo Verde ha logrado uno de sus objetivos, dar a conocer su país, pero Bubista y su equipo van por más.

"Antes de venir aquí, dije que nuestro objetivo era competir al más alto nivel. Sin duda nos enfrentaríamos a ‌dificultades, lo sabíamos. Pero vamos a hacer todo lo posible por superar los obstáculos", remarcó.

El portero de Cabo Verde, Vozinha, realizó una serie de paradas para mantener a raya a España, pero Bubista prefirió elogiar el esfuerzo colectivo del equipo.

"Ha sido ‌el mejor jugador sobre el terreno de juego, también hay que felicitarlo", destacó.

"Nuestro equipo estuvo muy bien en defensa. Por supuesto, ‌él también está ⁠ahí para ayudar a nuestro equipo, pero creo que nuestro equipo hizo un trabajo espectacular".

Cabo Verde ​se enfrentará a Uruguay el domingo en Miami en su próximo partido del Grupo H antes de cerrar con Arabia Saudita.

Con información de Reuters