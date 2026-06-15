Se estrelló un bombardero B-52 de Estados Unidos tras despegar de una base militar en California

Un bombardero estratégico B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se estrelló este lunes poco después de despegar de la Base Aérea Edwards, en el estado de California, una de las instalaciones militares más importantes del país. El accidente ocurrió durante la mañana y generó una inmediata movilización de equipos de emergencia. Hasta el momento no hubo confirmación oficial de si hay muertos o heridos como consecuencia del incidente.

El hecho se produjo en el aeródromo de Edwards, ubicado en el condado de Kern, a unos 200 kilómetros al noroeste de Los Ángeles. La base es uno de los principales centros de pruebas y operaciones de la Fuerza Aérea estadounidense y suele albergar vuelos experimentales y maniobras de aeronaves militares de gran porte. El B-52 involucrado en el accidente forma parte de una de las flotas más emblemáticas de Estados Unidos y constituye una pieza clave de su arsenal aéreo.

"Un B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se estrelló poco después de despegar del aeródromo de Edwards a las 11.20 hora local", según informaron desde la propia Base Aérea Edward a través de sus canales oficiales. Sin dar grandes detalles, precisaron que "los equipos de emergencia acudieron de inmediato al lugar del accidente" y que brindarán más información "a medida que esté disponible".

Las primeras imágenes que comenzaron a circular tras el accidente mostraron una densa columna de humo negro elevándose desde una zona cercana a la base. Las fotografías fueron tomadas desde distintos puntos del entorno de la instalación militar y reflejaron la magnitud del impacto, aunque todavía no se difundieron detalles oficiales sobre el estado de la aeronave ni sobre las circunstancias que provocaron la caída.

Por el momento, la Fuerza Aérea mantiene bajo reserva los datos vinculados a la tripulación. Tampoco informó cuántas personas viajaban a bordo ni si lograron eyectarse antes del impacto. Medios estadounidenses señalaron que las tareas de emergencia continuaban varias horas después del accidente y que se inició una investigación para determinar las causas del siniestro.

Qué se sabe del accidente y cuál es el valor del B-52 en la Fuerza Aérea estadounidense

Todavía las autoridades federales y militares no establecieron si se trató de una falla técnica, un error operativo o algún otro factor que desencadenó la caída del bombardero apenas minutos después de despegar. Es el primer accidente aéreo de este tipo de avión registrado desde 2008.

El B-52 Stratofortress es uno de los bombarderos más reconocidos del arsenal militar norteamericano. Diseñado durante la Guerra Fría, el avión continúa en servicio después de más de siete décadas y participó de numerosos conflictos y operaciones alrededor del mundo. Tiene capacidad para transportar grandes cargas, tanto de armamento como de lo que se necesite.