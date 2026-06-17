Mientras crecen los pedidos de renuncia a Adorni, Pullaro celebró la visita de Milei a Rosario: "Estar juntos"

Mientras ambas cámaras del Congreso buscan interpelar y remover al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, celebró este miércoles la visita del presidente Javier Milei a Rosario para el acto central del Día de la Bandera, en el que también formará parte el funcionario que enfrenta una causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito. "Engalana que venga la máxima autoridad del país", afirmó.

En un contexto de crisis por el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores santafesinos y la réplica del modelo de ajuste nacional que establece Pullaro, el mandatario provincial contó que el propio Milei le confirmó su participación en la ceremonia. “Estoy contento de que el presidente, más allá de las diferencias que podemos tener, el 20 de junio. Es importante”, sostuvo.

Pese a los reclamos que sostiene frente a Nación por fondos, obras y recursos que considera que le corresponden al territorio santafesino, Pullaro agradeció que el jefe de Estado viaje el próximo sábado para la celebración que se llevará a cabo en el Monumento a la Bandera.

El mandatario radical aclaró que mantendrá sus petitorios ante el Gobierno nacional, pero diferenció esa discusión del sentido de la fecha patria. “Yo reclamo permanentemente, lo hago defendiendo a la provincia de Santa Fe, pero siento que el momento y el día del acto de la bandera es un momento para estar juntos los argentinos, que es lo que la bandera significa en definitiva”, sostuvo.

El año pasado, el libertario dejó colgado al gobernador santafesino y encabezó un acto en el Campo Argentino de Polo, donde brindó un escueto discurso de cinco minutos. La vicepresidenta Victoria Villarruel sí estuvo presente en Rosario y profundizó la interna con Milei: "No me invitaron, pero vine acá a Rosario que es como mi casa", explicó la titular del Senado en declaraciones posteriores al acto. Según aclaró, la invitación vino de parte del gobernador y el intendente rosarino, Pablo Javkin.

El Gobierno cree que están los votos contra Adorni y apela a la negociación política con gobernadores

En las últimas horas, el gobierno de Milei activó una ofensiva para desinflar las sesiones que organiza la oposición para remover a Adorni. En un operativo de pinzas, tanto Patricia Bullrich en el Senado como Diego Santilli en la Casa Rosada, iniciaron contactos para, al menos, ganar tiempo.

En paralelo, el jefe de Gabinete notificó al Senado que asistirá el 2 de julio a realizar su informe de gestión reclamado por el peronismo y también por la vicepresidenta Villarruel. La confirmación llegó minutos antes de que comience el primer partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026, donde el equipo de Lionel Scaloni le ganó 3 a 0 al seleccionado de Argelia.

Tras la oficialización, el mileísmo en la Cámara Alta apuesta con este gesto a levantar la sesión de este jueves, con todo el temario que incluye pliegos de jueces y la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Hoy, en la reunión de Labor Parlamentaria, los jefes de bloques dialoguistas y aliados terminarán de confirmar lo que se viene conversando.

Por su parte, la Vicepresidenta tomará distancia y planteará que el Jefe de Gabinete tiene que asistir antes de la fecha anunciada, específicamente el 28 de junio, ya que constitucionalmente le correspondía ir en mayo al recinto.

Mientras tanto, Santilli se reúne con Gustavo Melellla (Tierra del Fuego), Marcelo Orrego (San Juan), Leandro Zdero (Chaco) y Juan Pablo Valdés (Corrientes). La agenda se había trazado originalmente para negociar la reforma electoral, pero ahora también se sumó la urgencia por proteger a Adorni de un revés en el Senado.