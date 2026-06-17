Más de 1.300 locales vacíos, endeudamiento y recesión: la realidad ecónomica que golpea a la ciudad de Santa Fe

La crisis desatada por el presidente Javier Milei y el gobernador Maximiliano Pullaro cambiaron la realidad del comercio en la ciudad de Santa Fe: según los últimos datos de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) provincial, ya se contabilizan 1.338 locales vacíos en la Capital. La entidad gremial empresarial advirtió que la coyuntura económica actual genera un escenario de “asfixia que ya impacta tanto en las finanzas como en la salud mental de los sectores más golpeados”.

A través de un comunicado, desde APYME afirmaron que “el endeudamiento dejó de ser una herramienta para el crecimiento y pasó a convertirse en una estrategia de subsistencia para miles de hogares y emprendimientos”. En esa misma línea, cargaron contra el modelo nacional y el apoyo del gobernador a sus políticas al señalar que “el problema radica en el sueldo, no en el crédito”.

La falta de liquidez en los hogares bajo la gestión de Milei decantó en un fenómeno alarmante. “Hoy el endeudamiento ya no es una herramienta de progreso sino que se ha convertido en una estrategia de pura subsistencia”, dice la entidad para graficar que muchas familias argentinas se encuentran al borde de la catástrofe.

La mora en el crédito a las familias volvió a subir en abril y alcanzó al 26,9% de las personas endeudadas dentro del sistema financiero ampliado. En total, 5,3 millones de personas registran mora tardía sobre un universo de 19,8 millones de deudores con algún tipo de crédito.

El relevamiento, elaborado por Analytica en base a datos del BCRA, incluye bancos, fintech, mutuales y cooperativas, tarjetas de consumo, casas de electrodomésticos y fideicomisos financieros. La deuda total de las familias dentro de ese sistema asciende a $74,2 billones, equivalente al 6,5% del PIB. Del total, el 82,4% corresponde a bancos, el 10,1% a fintech y el 7,5% al resto de las entidades.

Ante el límite de las tarjetas tradicionales y la insuficiencia de los salarios para cubrir la canasta básica, la entidad advirtió sobre los riesgos de caer en esquemas informales o virtuales de financiamiento rápido, exigiendo una mayor intervención de los organismos de defensa del consumidor frente a créditos con “tasas consideradas excesivas en plataformas de crédito virtuales y mutuales”.

Crisis económica en Santa Fe: APYME exige "herramientas de resistencia financiera"

La realidad que sufren los santafesinos se asienta sobre un piso macroeconómico crítico: según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas pymes acumulan 13 meses consecutivos de caída interanual (con un retroceso del 3,1% en el inicio del año), mientras que el Monitor de Actividad del IPEC santafesino refleja una severa contracción en el consumo de energía y gas comercial.

Frente a este contexto, APYME planteó la necesidad de avanzar de forma urgente en mecanismos que permitan aliviar la situación de personas y empresas sobreendeudadas. La entidad exige y promueve el uso de “herramientas de resistencia financiera, tales como: la declaración de inembargabilidad y la presentación de recursos de amparo”, además de impulsar “el uso del denominado stop debit para suspender débitos automáticos en cuentas sueldo”, evitando que el sistema financiero absorba la totalidad de los ingresos alimentarios de los trabajadores.

De esta manera, la entidad convocó a autoridades, legisladores y actores sociales a impulsar medidas de fondo que permitan atender la problemática y brindar respuestas urgentes a las familias y empresas afectadas por la crisis, antes de que la recesión termine por consolidar la exclusión financiera de los sectores productivos de la ciudad.