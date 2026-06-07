Pymes: las ventas acumulan una caída de 3% en 2026 y el repunte de mayo es mínimo

En un nuevo golpe al consumo, las ventas minoristas del sector de pequeñas y medianas empresas (pymes) registraron en mayo una caída interanual del 1,2% a valores constantes, aunque la medición intermensual respecto de abril arrojó un aumento de igual proporción. El sector profundizó un retroceso acumulado del 3,1% durante los primeros cinco meses del año, según reveló el último informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) .

El dato implica un nuevo descenso, sumando más de un año de contracción, con bajas en todos los meses del actual calendario: caída del 3,2% en abril, 0,6% en marzo, 5,6% en febrero y 4,8% en enero. La última medición interanual positiva fue en abril del 2024.

Desde CAME sostuvieron que “el balance operativo de mayo evidenció una reconfiguración estructural en el patrón de consumo minorista”. Entre los factores que explican la debilidad del consumo aparecen la pérdida de poder adquisitivo, el aumento de los costos fijos y la necesidad de sostener las ventas mediante promociones, descuentos y planes de financiación. En varios rubros, además, se observó una mayor inclinación de los consumidores hacia productos esenciales o de menor precio.

Entre los sectores con mejor desempeño se destacó Farmacia, que creció 8,2% respecto de mayo del año pasado. También mostraron números positivos Perfumería (+2,3%) y Alimentos y bebidas (+0,2%). En contrapartida, las mayores caídas se registraron en Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (-8,9%) y en Textil e indumentaria (-5,2%).

El informe también reflejó el deterioro en la percepción de los comerciantes. El 45,1% de los dueños de locales aseguró que su situación es peor que la de hace un año, mientras que el porcentaje que considera que se mantiene estable descendió al 48,2%.

Además, las expectativas a doce meses proyectaron un escenario de paridad para el 48,4% de la muestra, mientras un 38,8% anticipó un repunte de la actividad y el 12,8% estimó un retroceso. En materia de inversión, el 59,4% evaluó el contexto como adverso para la inyección de capital, un 12,5% lo consideró oportuno y el 28,1% mantuvo una postura indefinida.





Las ventas online no alcanzaron para compensar la caída

Uno de los datos destacados del relevamiento fue el crecimiento sostenido de las ventas por internet realizadas por comercios que también cuentan con locales físicos.

Según CAME, las operaciones online aumentaron 15,2% en comparación con mayo de 2025 y registraron una mejora mensual desestacionalizada del 3,7%. Sin embargo, la entidad advirtió que ese crecimiento no alcanzó para compensar la caída registrada en el índice general de ventas minoristas.

Rubro por rubro: cómo fueron las ventas en mayo