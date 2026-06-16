Crisis en Santa Fe: Acindar paraliza su producción, suspende a 200 operarios y crecen las críticas a Pullaro

Producto de la crisis industrial que atraviesa el sector siderúrgico, la empresa Acindar anunció la paralización de su producción en Santa Fe desde el lunes 15 al jueves 18 de junio. Mientras la medida busca adecuar la producción a la demanda, la disposición de la empresa impactará sobre las tareas y la vida cotidiana de 200 trabajadores.

En ese marco, desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) criticaron duramente la falta de respuesta tanto del Estado nacional como provincial, y advirtieron que la situación expone a decenas de trabajadores a la especulación patronal. “Esta situación se viene sosteniendo en el tiempo. Es una tormenta perfecta porque nos ataca por todos los flancos desde la falta de demanda, la apertura de importaciones con la que no se puede competir. Es decir, hay un ataque contra la industria, pero sobre todo contra los trabajadores, con una gran caída de puestos”, expresó a El Destape, el delegado del gremio Matías Ruffini.

Frente a la consulta de si hubo diálogo con organismos del gobierno provincial, Ruffini sostuvo que no hay diálogo o acciones: “Lamentablemente, el gobernador Pullaro tiene una mirada más en el agro que a la industria”.

La decisión de detener la producción por 3 días se vincula con la caída de ventas, y la acumulación de stock producto de la apertura de importaciones que habilita el Gobierno libertario. El ingreso de acero de origen asiático al país desencadenó una producción inferior del 40% respecto a lo registrado en el 2023, según datos recaudados de la Cámara Argentina del Acero.

Con respecto a la parada de producción, Ruffini aseguró que no es la primera vez que sucede y esto se evidencia en la capacidad instalada ociosa: “En ACINDAR tenemos tres trenes laminadores, por la falta de producción solo quedaron activos dos de ellos”.

Para la producción, para la creación de empleo

La reducción del personal estuvo impulsado a través de la apertura del retiro voluntario, por lo que, en el último periodo, el resto de los empleados de planta registraron un incremento en sus tareas. “En octubre de 2023 había 1.300 trabajadores en cuatro turnos en la fábrica; hoy son solo 820 obreros”, especificó a este medio.

En este mismo sentido, detalló que "que antes era común la contratación temporal durante el verano de nuestro trabajadores", pero confirmó que ya hace tres años que Acindar no incorpora personal a su planta de trabajo.

“En 2020 entraron 30 mujeres, pero hoy solo hay dos mujeres", detalló respecto a la paralización en la equidad de género. En este sentido, reconoció la preponderancia de personal masculino, pero también reconoció retroceso en ciertas aperturas hacia las trabajadoras.

Tras el levantamiento de la paralización de actividades, estimada para el 18 de junio, Ruffini aseguró que la relación con la patronal continuará en alerta. “Estamos en todo momento en posibilidad de de movilización, nos amenazan con que puede cerrar el sector de la planta de alambre, con posibles retiros voluntarios o la posibilidad de despidos, estamos esperando y evaluando para ver los pasos a seguir”.