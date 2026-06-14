“¿Y si esta semana te toca a vos?”: Villarruel ironizó sobre el pendrive de Adorni

En las últimas horas, la vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a apuntar contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la controversia por sus declaraciones juradas. Asimismo, envió una carta solicitando que Adorni se presente en junio, y no en julio como había anunciado, para rendir cuentas ante el Senado.

El episodio más reciente se produjo a través de un posteo en Instagram, donde Villarruel compartió un meme con la imagen de Silvio Soldán y la frase “¿Y si esta semana te toca a vos?”, en alusión a las inversiones en criptomonedas que Adorni declaró como parte de su patrimonio.

La publicación se suma a una serie de cuestionamientos que la presidenta del Senado viene realizando contra el ministro, especialmente desde que se conocieron los detalles de sus bienes. Días atrás, Villarruel había ironizado en redes sociales con un saludo de cumpleaños a un usuario, deseándole “una cascada de éxitos y un pendrive mágico”, en clara referencia a las polémicas explicaciones de Adorni sobre su fortuna.

La vicepresidenta no se limitó a las ironías: también calificó como “una vergüenza” las explicaciones del jefe de Gabinete, poniendo en duda la veracidad de sus dichos sobre las ganancias obtenidas en criptomonedas. Según Adorni, gran parte de su patrimonio proviene de inversiones en Bitcoin realizadas entre 2013 y 2018, con un capital inicial de 200 mil dólares que habría generado unos 300 mil adicionales.

Exigencia de Villarruel a Adorni

Villarruel, sin embargo, cuestionó esa versión y recordó que el funcionario debe cumplir con la obligación constitucional de presentarse mensualmente ante el Congreso para informar sobre la marcha del gobierno. En ese sentido, envió una carta solicitando que Adorni se presente en junio, y no en julio como había anunciado, para rendir cuentas ante el Senado.

La tensión política se incrementa porque Adorni no cumplió con esa obligación desde que asumió en noviembre de 2025, lo que refuerza las críticas de la oposición y de sectores internos del oficialismo. Además de Villarruel, Patricia Bullrich también cuestionó las explicaciones patrimoniales de Adorni, y señaló que se trata de una omisión ética más que de un error administrativo. En paralelo, la causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito sigue en curso.