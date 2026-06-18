Regalo para el Día del Padre: la marca de celulares que ofrece 12 cuotas sin interés y rebajas de $90.000

Si todavía no sabés qué regalar este domingo, una opción es renovar el celular de papá. La propuesta de nubia apunta justo a eso: una selección de tres modelos pensados tanto para los fanáticos de los videojuegos como para los que prefieren sacar fotos en cada salida familiar, con precios promocionales vigentes desde el 10 y hasta el 21 de junio.

Cuánto sale cada modelo y cuál es el descuento

Estos son los tres celulares incluidos en la promoción:

nubia Neo 3 GT 5G: el de mayor rebaja, $90.000 menos , queda en $599.999 .

el de mayor rebaja, , queda en . nubia Neo 3 5G: con un descuento de $40.000 , su precio promocional es de $479.999 .

con un descuento de , su precio promocional es de . nubia Focus 2 Ultra: con $60.000 de descuento, se consigue a $599.999.

Para el papá gamer: la Serie Neo

Los dos modelos de la Serie Neo apuntan directo a los fanáticos de los videojuegos. El Neo 3 GT 5G es el tope de gama de la promo: trae pantalla OLED, gatillos físicos para gaming, carga rápida de 80 W y 12 GB de RAM, pensado para jugar con fluidez incluso con varias apps abiertas al mismo tiempo. El Neo 3 5G, una versión más accesible, ofrece 8 GB de RAM, carga rápida de 33 W e iluminación LED trasera que le da una estética bien gamer.

Para el papá fotógrafo: Focus 2 Ultra

Si el plan es sacarle fotos a todo —desde los asados familiares hasta los viajes—, el Focus 2 Ultra es la opción pensada para eso. El equipo se destaca por su capacidad para capturar imágenes de alta resolución y suma un anillo giratorio para controlar las funciones de cámara de forma más intuitiva, además de 512 GB de almacenamiento interno para no quedarse sin espacio.

Cómo acceder a los descuentos

La promoción está disponible en las Tiendas Oficiales y canales de venta de nubia hasta el 21 de junio, con hasta 12 cuotas sin interés en bancos y tarjetas seleccionadas. Conviene revisar antes los medios de pago habilitados, ya que el beneficio de cuotas depende de cada entidad.