Horacio Marín recorrió la Gigafactory de Tesla para analizar oportunidades de colaboración entre ambas compañías.

YPF continúa fortaleciendo su estrategia de innovación y desarrollo tecnológico. En ese marco, Horacio Marín, presidente y CEO de la compañía, visitó la Gigafactory de Tesla en Texas, una de las plantas industriales más avanzadas del mundo, para explorar oportunidades de trabajo conjunto en áreas vinculadas a la energía y la movilidad del futuro.

La visita permitió a representantes de ambas compañías intercambiar experiencias sobre innovación tecnológica, infraestructura energética y tendencias globales que están transformando el sector energético y automotriz.

YPF y Tesla exploran nuevas oportunidades de colaboración

Durante la visita, representantes de YPF conocieron desarrollos tecnológicos e innovaciones impulsadas por Tesla.

Según informó la compañía, durante el encuentro se analizaron posibles instancias de cooperación en áreas estratégicas como la movilidad eléctrica, el almacenamiento de energía y la infraestructura de carga para vehículos eléctricos.

Marín destacó la importancia de conocer de primera mano el trabajo que desarrolla Tesla en materia de innovación tecnológica.

“En YPF creemos que el futuro de la energía requiere un enfoque integrado que combine infraestructura, tecnología e innovación”, señaló el presidente de la petrolera.

Además, remarcó que el intercambio permitió identificar posibles vías de colaboración con una de las compañías líderes a nivel global en estos sectores.

Carta de intención para impulsar la carga eléctrica

YPF y Tesla firmaron una carta de intención para analizar proyectos conjuntos vinculados a movilidad eléctrica e infraestructura energética.

Como resultado de la visita, ambas empresas firmaron una carta de intención destinada a evaluar oportunidades de trabajo conjunto relacionadas con el desarrollo de una red de estaciones de carga rápida y soluciones de almacenamiento energético.

La iniciativa buscaría combinar la experiencia internacional de Tesla en infraestructura para vehículos eléctricos con la amplia red operativa y presencia territorial que posee YPF en Argentina.

La propuesta también contempla el análisis de alternativas vinculadas al abastecimiento eléctrico y nuevas soluciones tecnológicas aplicadas al sistema energético.

Un paso más en la transformación energética

Desde YPF señalaron que este tipo de encuentros forman parte de una estrategia orientada a acompañar la evolución tecnológica del sector y promover proyectos que contribuyan a modernizar la infraestructura energética nacional.

La movilidad eléctrica, el almacenamiento de energía y la integración de nuevas tecnologías aparecen como algunos de los ejes centrales sobre los cuales la compañía proyecta su crecimiento en los próximos años.

Con esta visita, YPF suma un nuevo capítulo a su agenda internacional de innovación, fortaleciendo vínculos con actores clave del ecosistema energético y tecnológico global.