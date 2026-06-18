Presionan a la CGT con un nuevo paro contra Milei: "Queda la calle"

Dos dirigentes gremiales de peso volvieron a presionar a la Confederación General del Trabajo (CGT) con realizar otra medida de fuerza contra las políticas económicas del gobierno de Javier Milei. "Hay que pelear en la calle", plantean. También cuestionan que la central obrera falló en sus estrategias para frenar la reforma laboral. El último paro nacional fue el 19 febrero pasado.

"La mayoría de los trabajadores del transporte estamos pasando esta situación y la única forma de revertirla es la lucha. Hay que pelear en la calle contra Milei. Se intentó por otras vías, pero la única herramienta que queda es la movilización y la defensa de nuestros derechos", dijo el líder de Camioneros, Pablo Moyano.

Al participar de un encuentro promovido por la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF), el dirigente gremial apuntó contra la CGT por su fallida táctica frente al gobierno de Milei y su reforma laboral. "La CGT tiene que estar al frente. Han tenido tres estrategias, dos les fallaron, que fue ir a la Justicia y hablar con los gobernadores. Queda la calle", remarcó.

El reclamo de Moyano llega mientras se conocen números cruentos para los trabajadores en los últimos años: un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) mostró que entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 casi 340.000 hogares sufrieron la pérdida de empleo registrado.

Un cambio de estrategia

Por su parte, el secretario general de la Federación Aceitera, Daniel Yofra, también cuestionó a la cúpula cegetista y le reprochó haber "dejado pasar" la reforma laboral de Milei. "Estamos pasando las consecuencias ahora. Para hacer una mediada de fuerza tenemos que pensar la estrategia, porque para hacer una asamblea tenemos que pensar que no nos descuenten las horas...", se quejó en diálogo con El Destape 1070.

En ese sentido, agregó: "Nosotros, la CGT, no hemos hecho lo suficiente para frenar a este gobierno que nos declararon la guerra. La posición del a CGT no condice con la historia del movimiento obrero. Hay que tratar de recuperarla".

Ambos planteos se dan luego de que el triunvirato de la CGT se reúna este miércoles con las confederaciones que representan a las distintas ramas de actividades del país. "La idea es que las medidas vayan más allá de un paro de actividades. Pensamos en la semana social francesa. Tenemos que ser creativos", dijo uno de los dirigentes de la mesa chica cegetista, según pudo saber El Destape.