Corrientes, entre las provincias con mayor caída del empleo privado formal: retrocedió 5,3%

Según los últimos datos difundidos por la Secretaría de Trabajo de la Nación, el empleo registrado en el sector privado cayó un 5,3% interanual en Corrientes, y que se ubicó entre las provincias más afectadas por la caída del empleo privado formal en Argentina.

A través del informe titulado "Situación y Evolución del Trabajo Registrado”, a nivel país, el empleo privado registrado mostró una caída del 1,5% en comparación con marzo de 2025, lo que representa la pérdida de 96.700 puestos de trabajo en los últimos doce meses. El total de trabajadores asalariados registrados en el sector privado se ubicó en 6,188 millones.

Sin embargo, la situación de Corrientes aparece entre las más preocupantes del país con una retracción del 5,3%. Sólo Tierra del Fuego (-9%) y Chubut (-6,8%) registraron caídas más profundas, mientras que Chaco (-5,2%) y Santa Cruz (-5,1%) completaron el grupo de provincias más afectadas.

La caída del empleo formal en Corrientes se produce en un contexto de desaceleración económica que afecta a distintos sectores productivos y comerciales. Si bien el informe nacional no discrimina las causas específicas por provincia, especialistas vienen señalando el impacto de la menor actividad económica, la retracción del consumo interno y la paralización de proyectos vinculados a la obra pública como algunos de los factores que explican el deterioro del mercado laboral a nivel provincial.

Se acelera la caída del empleo asalariado en Corrientes

En la provincia de Corrientes, el crecimiento del cuentapropismo y la caída del empleo asalariado comienzan a consolidar un cambio en el mercado laboral. Según un informe de la consultora Politikón, basado en datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH-INDEC), el trabajo por cuenta propia aumentó 4,1% en el aglomerado urbano correntino durante el último año, mientras que el empleo asalariado retrocedió 4,4%.

Los números reflejan una transformación sostenida en la estructura laboral de la región, marcada por la pérdida de puestos asalariados y el avance de formas de trabajo más precarias o inestables. El fenómeno no es exclusivo de Corrientes, pero los indicadores muestran una profundización de esta tendencia dentro de la región del NEA.

Actualmente, en el aglomerado urbano de Corrientes el 66,7% de la población ocupada corresponde a asalariados, mientras que el 28,2% trabaja por cuenta propia. El resto se distribuye entre patrones y trabajadores familiares sin remuneración.

El informe detalla que entre 2024 y 2025 la cantidad de cuentapropistas creció en 6.437 personas, mientras que se perdieron miles de puestos asalariados. En concreto, desaparecieron 2.401 empleos asalariados formales y otros 5.879 informales. A esto se suma una reducción de 935 trabajadores familiares sin remuneración. Como resultado, el empleo total en Corrientes cayó en 1.512 trabajadores durante el último año.

La dinámica muestra un escenario donde muchas personas dejan empleos asalariados y pasan a desempeñarse en actividades independientes o informales para sostener ingresos en un contexto económico complejo. El crecimiento del cuentapropismo aparece así más vinculado a la necesidad que a una expansión genuina del empleo.