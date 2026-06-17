Cuál es la serie de Rafael Nadal que mira Lionel Messi: dónde se puede ver online

"Rafa", serie documental sobre el tenista en Netflix. (Crédito de foto: Netflix)

El debut de la selección argentina en el Mundial 2026 dejó mucho más que una sólida victoria por 3-0 ante Argelia. Tras el pitazo final, los flashes no solo se quedaron con la descomunal actuación de Lionel Messi en la cancha, sino también con sus declaraciones en la conferencia de prensa. El capitán argentino sorprendió a todos al revelar su faceta como espectador y confesar el fuerte impacto emocional que le genera la serie documental sobre el tenista español Rafael Nadal.

"Rafa": la serie de Netflix que Lionel Messi está viendo

La producción que atrapó la atención de la familia Messi se titula simplemente Rafa y se encuentra disponible en la plataforma de streaming Netflix. Dirigida por el prestigioso cineasta Zach Heinzerling, la docuserie aborda de manera sobria y humana el último tramo de la carrera profesional de Nadal.

A lo largo de sus cuatro episodios, el documental retrata el sufrimiento físico provocado por lesiones crónicas, como el síndrome de Müller-Weiss que padece en su pie, y recopila testimonios inéditos de su entorno familiar y de rivales históricos de la talla de Roger Federer y Novak Djokovic. Lejos de ser un homenaje meramente celebratorio, la obra expone la cruda realidad de un atleta que convivió con el dolor extremo para mantenerse competitivo.

Al ser consultado por sus motivaciones actuales, Messi, el astro rosarino, trazó un puente directo entre su presente y el del tenista español. "Estamos mirando la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho con él. Creo que somos muy parecidos en ese sentido, de que siempre quiero dar el máximo y siempre me quiero sentir bien", detalló Messi. Las palabras del diez dejaron en evidencia cómo los deportistas de elite, incluso estando en la cima del mundo, comparten situaciones internas similares contra la autoexigencia, las presiones y el paso del tiempo.

Lionel Messi da declaraciones después de ganar contra Argelia en el Mundial 2026. (Crédito de foto: TyC Sports)

Dos gigantes del deporte unidos en mentalidad

La comparación propuesta por Lionel Messi no es casualidad. Los dos deportistas representan la máxima expresión del éxito en sus respectivas disciplinas, pero lo que realmente los une es la resiliencia. Tanto el futbolista como el tenista han tenido que reinventar su juego con los años, batallando contra el desgaste físico y la constante mirada ajena. Esta confesión demuestra que, detrás de los títulos y los récords históricos, la verdadera grandeza de Leo y Rafa radica en esa mentalidad inquebrantable de superación que los empuja a vaciarse por completo cada vez que salen a competir.