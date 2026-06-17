El jugador de Cabo Verde que dejó de dar clases para participar del Mundial y es furor

El arquero fue toda la sensación del debut de su país en el Mundial con atajadas memorables.

A medida que van debutando los equipos en el Mundial, se conocen historias sobre algunos de los jugadores que fueron convocados a defender su país. Uno de los casos más particulares es el de un jugador de Cabo Verde que dejó de dar clases en su país porque fue citado para formar parte de la delegación que se encuentra en Estados Unidos. Una historia de vida que generó bastante sorpresa.

Uno de los resultados que arruinó bastante pronósticos en oficinas y en grupos de amigos fue el empate sin goles que se registró entre España y Cabo Verde. El equipo europeo no pudo romper una defensa que se mostró muy sólida, pero también hay una enorme cuota de responsabilidad del arquero Vozinha, que con sus actuaciones se ganó el reconocimiento de las redes y el premio al jugador del partido por parte de la FIFA.

«Lloré porque me criaron mis abuelos. Pero ellos no están aquí porque murieron hace algunos años. Ellos eran todo para mí, todo en mi vida», expresó el arquero de 40 años. Uno que en sus tiempos libres se dedica a dar clases de voley en el Instituto Reis de Cabo Verde, y que acaba de anunciar que las clases de verano se encuentran suspendidas porque el profesor no está disponible.

Al término de cada temporada como jugador del Chaves, de la segunda división de Portugal, el arquero viaja hasta su país para iniciar clases de voley para niños. Los comentarios señalan que este es su secreto para mantenerse en actividad a una edad en donde varios jugadores profesionales consideran la posibilidad de retirarse.

Después de la actuación de Vozinha frente a España, su club y agente recibieron varios sondeos para conocer las condiciones contractuales. Lo particular es que dispone de vínculo hasta el próximo 30 de junio. Es por ello que un partido más en un nivel elevado puede provocar que a sus 40 años pueda sumar minutos en la máxima categoría de la liga portuguesa. Solo resta que lo llamen, le acerquen un contrato atractivo y que firme.

Un arquero que se volvió influencer

Antes del partido contra España, Vozinha contaba con una cuenta de Instagram donde compartía su vida, pero que no lograba superar la barrera de los 50 mil seguidores. Fue tanta la repercusión de sus atajadas en las redes sociales que rápidamente miles y miles de personas fueron a buscarlo para conocer un poco más de su vida. Algo que rápidamente generó un fuerte incremento.

"¿Tienes idea de cuántos tienes ahora? Vos no te lo vas a imaginar”, expresó la reportera mientras le mostraba al arquero la cantidad de seguidores que había ganado en 90 minutos. Si se revisa la cuenta, la misma dispone de 10 millones de seguidores. Una cifra que rápidamente lo convierte en un influencer y la posibilidad de realizar contratos con grandes marcas para difundir determinados productos.

Un récord para una selección con poco recorrido

El partido frente a España expuso que Cabo Verde llevó a cabo su debut mundialista. Esto es producto de que nunca antes había tenido la chance de sumar minutos en la máxima competencia organizada por la FIFA. Un detalle dentro de esta historia es que el país se independizó en 1975 y el equipo nacional comenzó a sumar minutos en 1978.

Su clasificación se dio después de que el equipo recolectara 23 unidades repartidas en 10 partidos y culminara primero en el Grupo D. Un desempeño más que importante porque dejó en el camino a poderosos equipos como Camerún y Angola. Algo que le permitió obtener el cupo de la clasificación directa sin tener que pasar por la segunda ronda.