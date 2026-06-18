Ver Canadá vs. Qatar en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV el Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Canadá y Qatar buscan seguir sumando.

Canadá se enfrenta este jueves a las 19 (hora argentina) a Qatar por la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026. Un encuentro clave para ambos equipos después de empatar en sus respectivos debuts, ya que una victoria podría encaminar una casi segura clasificación a los 16avos de final. Esto teniendo en cuenta que en este nuevo formato de torneo con 48 equipos, clasificarán a la siguiente fase los ocho mejores tercerros de la fase inicial y haber sumado 4 unidades deja a cualquier equipo con muy altas posibilidades de pasar de ronda.

El partido se juega en Vancouver y representa una gran oportunidad para el conjunto local, que consiguió igualar un partido que comenzó perdiendo contra Bosnia y Herzegovina y tuvo chances de ganar el encuentro, lo que lo deja con buenas sensaciones de cara a lo que viene. Misma situación que Qatar, que era superado con justicia por Suiza y consiguió un empate agónico en el minuto 94 que cambió aboolutamente la dinámica del grupo.

Por dónde ver Canadá contra Qatar

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Canadá y Qatar será transmitido por DSports, Flow y Paramount.

Un punto histórico para ambos equipos en el Mundial 2026

El equipo canadiense pudo sumar su primer punto en su séptimo partido en una copa del mundo. Los norteamericanos habían jugado solamente las ediciones de 1986 y 2022, con resultados muy negativos. En su primera aparición, integró el Grupo C del campeonato y sufrió tres derrotas que lo dejaron afuera rápidamente: 0-1 ante Francia, 0-2 frente a Hungría y 0-2 frente a la Unión Soviética, sin conseguir anotar ni un gol.

No obstante, su regreso en 2022 mostró cierta imagen de crecimiento, después de realizar una histórica eliminatoria en la que terminó arriba de Estados Unidos, México y Costa Rica, las tres "grandes" de la Concacaf. Pero en la copa tampoco sumó puntos: una caída ajustada 1-0 contra Bélgica, una derrota 4-1 ante Croacia (donde Alphonso Davies marcó el primer tanto mundialista en la historia del país) y un 1-2 frente a Marruecos.

Qatar viene de conseguir un empate hiistórico.

Para Qatar su anterior encuentro también significó la primera vez que suma un punto, que logró de forma agónica frente a Suiza. Su única participación había sido en el Mundial 2022, al que había entrado por ser el país organizador. Pero no pudo hacer pie en la fase de grupos, donde cayó 2-0 en el debut frente a Ecuador, luego 3-1 contra Senegal y por último nuevamente 2-0 ante Países Bajos en la última fecha.