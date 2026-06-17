Volvió un clásico: el revolucionario celular de Commodore que enamora por su diseño y sorprende por su precio

Fuente: Digital Trends Español.

El Callback 8020 no busca competir con un iPhone o un Samsung de gama alta. Su objetivo es exactamente el opuesto: ayudar a despegarse de la adicción a la pantalla sin renunciar del todo a las funciones útiles de un smartphone moderno. La idea surgió de Peri Fractic, presidente de Commodore y youtuber conocido por su canal Retro Recipes, quien adquirió las marcas registradas de la compañía y ya había relanzado con éxito la consola Commodore 64.

Cómo es el diseño y qué trae por dentro

El equipo recupera el formato plegable clásico de los 2000, con teclado físico T9, un pad direccional y una pequeña pantalla externa estilo calculadora que muestra hora, batería y señal mediante LEDs, en lugar de las notificaciones emergentes habituales. Entre sus especificaciones técnicas se destacan:

Procesador MediaTek Helio G81 con 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento (ampliable con microSD).

con 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento (ampliable con microSD). Pantalla interna IPS de 3,25 pulgadas (480x640) y pantalla externa de 1,77 pulgadas.

(480x640) y pantalla externa de 1,77 pulgadas. Cámara trasera de 48 MP con flash y frontal con autoenfoque.

con flash y frontal con autoenfoque. Batería de 1.550 mAh con carga por USB-C, conector para auriculares de 3,5 mm y radio FM.

con carga por USB-C, conector para auriculares de 3,5 mm y radio FM. Carcasas traseras intercambiables, llamadas "Snapbacks", para personalizar el diseño.

Sin redes sociales ni navegador, pero con WhatsApp y Spotify

Lo más particular del Callback 8020 es su sistema operativo: Sailfish OS, una plataforma basada en Linux y desarrollada por ex empleados de Nokia, compatible con casi el 99% de las aplicaciones de Android. La empresa bloqueó a nivel de sistema —e incluso a nivel de DNS— el acceso a redes sociales, navegadores y apps de correo o trabajo, para forzar una desconexión real. Aun así, sí permite usar herramientas como WhatsApp, Signal, Spotify, Uber o Google Maps, además de una tienda curada propia llamada Commostore. Como guiño extra, viene con una selección de juegos clásicos de la Commodore 64 ya instalados, incluido el clásico Snake.

Cuánto cuesta y cuándo se puede comprar

El Callback 8020 abre reservas el 30 de junio, con envíos previstos para el último trimestre de 2026. Los precios varían según la edición:

Versión clásica (blanco, negro o beige): 499 dólares .

(blanco, negro o beige): . Edición Starlight (translúcida): 549 dólares .

(translúcida): . Edición Founders (con detalles dorados de 24 quilates): 639 dólares.

Quienes se anoten en la lista de espera antes del lanzamiento acceden a un descuento de 50 dólares sobre el precio final. Eso sí, hay que tener en cuenta que a esos valores se les suman impuestos de importación y gastos de envío, algo clave para quien piense en comprarlo desde la Argentina.