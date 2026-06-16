Cómo hacer una copia de seguridad completa en tu celular de forma rápida y gratuita

Configurar un respaldo automático lleva apenas unos minutos y te puede salvar.

Perder un celular por un robo, un desperfecto o un cambio de equipo puede significar también perder fotos, contactos, conversaciones y archivos importantes. Sin embargo, tanto Android como iPhone ofrecen herramientas para crear copias de seguridad que permiten recuperar toda esa información de manera sencilla cuando sea necesario.

Configurar un respaldo automático lleva apenas unos minutos y puede evitar inconvenientes mayores. Además de proteger los datos personales, facilita la migración a un nuevo dispositivo sin tener que empezar desde cero. La recomendación es mantener las copias actualizadas para que siempre incluyan la información más reciente.

Cómo hacer una copia de seguridad en Android

Los dispositivos con Android permiten guardar la información en la cuenta de Google asociada al teléfono. Para comprobar que la función está activa, hay que ingresar a Configuración, buscar la opción Google y luego acceder a Copia de seguridad.

Una vez dentro, es posible verificar si el respaldo automático está habilitado o realizar una copia manual en ese momento. El sistema almacena datos como aplicaciones, historial de llamadas, contactos, configuraciones del dispositivo, mensajes SMS y MMS. También permite sincronizar fotos y videos mediante Google Fotos, siempre que esa opción esté activada.

La frecuencia de las copias dependerá de la configuración elegida por el usuario, aunque el sistema también puede ejecutarlas automáticamente cuando el teléfono está conectado a una red WiFi y cargándose.

La recomendación es mantener las copias actualizadas.

Cómo crear una copia de seguridad en iPhone

En los equipos de Apple, el respaldo se realiza mediante iCloud. Para activarlo hay que abrir Configuración, tocar el nombre del usuario, ingresar en iCloud y seleccionar Respaldo en iCloud.

Desde allí se puede activar la copia automática o iniciar una manual en cualquier momento. El sistema guarda información como fotos, contactos, configuraciones, datos de aplicaciones y otros contenidos compatibles con la nube de Apple.

Es importante contar con espacio disponible en iCloud para que el proceso se complete correctamente.

Por qué conviene mantener el respaldo actualizado

Tener una copia de seguridad reciente permite recuperar la información en caso de pérdida, robo o daño del celular. También simplifica el cambio de dispositivo, ya que durante la configuración inicial es posible restaurar los datos almacenados en la nube.

Aunque el proceso suele ejecutarse automáticamente una vez configurado, revisar periódicamente que las copias se estén realizando correctamente es una buena práctica para evitar sorpresas cuando realmente se necesiten.