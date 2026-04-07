Cuál es el error más común al hacer una copia de seguridad

La confusión es comprensible. Si los documentos están "en la nube", la conclusión parece lógica: están a salvo. Pero la sincronización y el respaldo son cosas distintas, y esa diferencia puede costar años de fotos, trabajos y archivos importantes.

Por qué la nube no siempre es un backup

En la práctica, una carpeta sincronizada no es necesariamente un backup ni una copia de seguridad real. Si un archivo se borra por error, se sobrescribe, se corrompe, o incluso si una cuenta es comprometida, ese cambio también puede replicarse en los demás dispositivos y servicios conectados. El resultado puede ser el contrario al esperado: perder todo al mismo tiempo.

Hoy, además de fallas de hardware o pérdida de equipos, también aparecen amenazas como el ransomware, el robo de credenciales o errores de sincronización que pueden dejar a una persona sin acceso a fotos, trabajos, documentos o archivos clave de años.

Lo que dicen los expertos

José Luis Fernández, Gerente de Tecnología de Kingston, uno de los fabricantes de memorias y discos más grandes del mundo, lo dice con claridad: "Tener copias de los archivos importantes en la nube, en un Google Drive o OneDrive, es un backup. No está mal, es mejor que nada desde ya, pero la época exige un poquito más. Creo que hoy tenemos que ser un poco más previsores y ver el backup no solamente como 'tengo una copia de mis archivos importantes', sino tener una estrategia, como tienen las empresas".

En esa misma línea, una de las tendencias para 2026 es almacenar la información de backup en diferentes ubicaciones, justamente para evitar que un único incidente comprometa todas las copias a la vez.

Qué hacer en la práctica

Una rutina razonable para la mayoría de los usuarios puede ser hacer una copia automática en la nube durante el día y una copia local, semanal o quincenal, en un dispositivo externo. No es la solución perfecta, pero ya está muy por encima de la situación de millones de personas que dependen de una sola cuenta o de un único equipo.

La regla es simple: tener más de una copia, en más de un lugar, y al menos una fuera del alcance de un error, un robo o un ataque. Un disco externo, una memoria USB guardada aparte, o un servicio de backup dedicado —que no es lo mismo que la sincronización en la nube— son las opciones más accesibles. Porque la diferencia entre un susto y una pérdida definitiva muchas veces está en esa copia que casi nadie recuerda hacer hasta que la necesita.