Policía de Filadelfia despliega cámaras de traducción en tiempo real para el Mundial

Copa del Mundo de la FIFA 2026

Los agentes ​de policía de Filadelfia ahora pueden comunicarse con personas que hablan idiomas extranjeros con solo presionar un botón, gracias a cámaras corporales de ‌última generación que pueden traducir 50 ‌idiomas en tiempo real, mientras la ciudad se prepara para recibir a los visitantes del Mundial.

Esta tecnología permite a los agentes superar instantáneamente las barreras lingüísticas que antes requerían la intervención de personal especializado o servicios de interpretación, lo que provocaba importantes retrasos durante los encuentros con la policía.

Kevin Bethel, comisionado de policía de Filadelfia, afirmó que la tecnología supone un "cambio radical" que hace que la ​fuerza policial sea mucho ⁠más eficiente en sus labores, especialmente con la participación de selecciones importantes ‌como Brasil, Francia y Croacia, que jugarán partidos de la fase ⁠de grupos en la ciudad.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Para que un ⁠agente pueda contar con alguien, sobre todo si no habla inglés, tenemos dos opciones: que un agente de policía que entiende el idioma acuda al lugar de ⁠los hechos, o que llame a nuestra línea de traducción, y eso ​puede llevar mucho tiempo. Así que parte de nuestro ‌objetivo era contar con una cámara corporal ‌que, gracias a la tecnología, pueda traducir en el momento. Eso fue ⁠significativo", dijo Bethel a Reuters.

"No se trata solo del Mundial, atendemos a una gran comunidad cuyo idioma materno no es el inglés. Por lo tanto, esta es una herramienta que, aunque la lancemos ahora, perdurará mucho más allá de ​la Copa del ‌Mundo y la celebración del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos", agregó.

Bethel afirmó que la tecnología también facilitará a los agentes la tarea de acercarse e interactuar de forma proactiva con personas que hablan un idioma extranjero, en particular con aficionados de países ⁠donde el inglés no es el idioma nativo.

"Estamos trayendo gente de todo el mundo a nuestra ciudad. Saben que pueden acercarse a un agente de policía, hablar con él y que este podrá comprender perfectamente lo que dice, eso es un gran logro y lo celebraremos todos los días", apuntó.

PROBLEMAS LEGALES

Sin embargo, existen obstáculos legales que superar si las interacciones escalan hasta convertirse en procesos penales, ya que los agentes aún deben ‌depender de traductores certificados para las pruebas presentadas en los tribunales.

"Cuando el caso pase a la fase penal seguirá siendo necesario contar con la certificación de un experto para garantizar su autenticidad, ya que esa transcripción se presentará ante el tribunal. No podemos depender únicamente de la tecnología de inteligencia artificial", afirmó Bethel.

El comisionado destacó ‌una limitación clave: las cámaras captan todas las conversaciones ambientales y no solo el diálogo previsto.

"Así que hay que revisarlo todo y asegurarse de que todo lo que se ‌dice en la conversación, ⁠sobre todo si forma parte de un asunto penal, esté certificado. Debemos ser muy cuidadosos al asegurarnos de que la transcripción ​sea precisa, de que no contenga ninguna otra conversación antes de presentarla como prueba en un juicio", explicó.

Con información de Reuters