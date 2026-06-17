Dónde queda la República Democrática del Congo, selección del Mundial 2026: mapa, ubicación e idioma

Selección y afición de República Democrática del Congo. (Crédito de foto: EFE)

La Copa del Mundo 2026 de la FIFA es el escenario perfecto para que el planeta ponga los ojos en naciones con una riqueza única, y la República Democrática del Congo (RDC) es el ejemplo ideal de este fenómeno. Su histórica presencia en el certamen no solo representa un logro deportivo mayúsculo para sus atletas, sino que se convierte en una ventana inmejorable para visibilizar las generalidades de un pueblo fascinante. Con una herencia tan vasta como compleja, este país africano busca cautivar al público internacional mediante sus expresiones culturales, musicales y artísticas, redefiniendo su propia narrativa global a través del poder de convocatoria que genera el fútbol.

Geografía, idioma y el legado del gigante africano

Ubicada con precisión exacta en el corazón de África central, la República Democrática del Congo ostenta el título de ser el segundo país más extenso de todo el continente. Su privilegiada posición geográfica lo conecta de forma directa con nueve vecinos soberanos: limita al norte con la República Centroafricana y Sudán del Sur; al este con Uganda, Ruanda, Burundi y Tanzania; al sur con Zambia y Angola; y hacia el oeste con la República del Congo, compartiendo una estrecha e importante salida hacia el océano Atlántico.

La historia de la nación está marcada profundamente por un pasado colonial belga, un hito que determinó que el francés se consolidara como su idioma oficial en la administración y la educación, ya que en Bélgica el francés era el idioma de élites. No obstante, la vibrante identidad congoleña convive cotidianamente con más de doscientos idiomas locales, entre las cuales destacan el lingala, el suajili, el kikongo y el tshiluba como lenguas nacionales reconocidas.

A pesar de haber atravesado periodos de profundos e intensos conflictos políticos y sociales, la identidad cultural de la RDC resplandece con orgullo gracias a su música tradicional (como el famoso ritmo de la rumba congoleña) y una inquebrantable resiliencia comunitaria.

El esperado regreso al Mundial y un estreno para la historia

En el plano estrictamente deportivo, la participación de los "Leopardos" en el Mundial 2026 posee un valor sumamente emotivo. La única experiencia previa del país en la máxima cita del fútbol se remontaba a la edición de Alemania 1974, cuando compitió bajo el antiguo nombre estatal de Zaire. Tras cincuenta y dos años de sequía futbolística, el conjunto centroafricano firmó un regreso verdaderamente soñado en su debut oficial, ya que logró un valioso y trabajado empate 1 a 1 ante Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo. Este resultado histórico enciende la ilusión y consolida su orgullo identitario.