Windows: la peligrosa costumbre al abrir archivos que pone en riesgo tu PC

Abrir un archivo desde la carpeta temporal del navegador es uno de los hábitos más peligrosos.

Abrir un archivo directamente desde la carpeta temporal del navegador es uno de los hábitos más peligrosos para la ciberseguridad de una computadora. Según un reciente estudio de Kaspersky, más de un tercio de las infecciones provocadas por los llamados infostealers se originan por esta práctica, que suele pasar desapercibida entre los usuarios.

El informe también advierte que el riesgo aumenta cuando las descargas provienen de sitios no oficiales o cuando se intenta instalar software pirateado. En muchos casos, los ciberdelincuentes convencen a las víctimas de desactivar el antivirus antes de ejecutar el archivo, dejando el equipo completamente expuesto a posibles ataques.

Qué son los infostealers y cómo llegan a la computadora

Los infostealers son programas maliciosos diseñados para robar información confidencial almacenada en el dispositivo. Entre los datos que buscan obtener se encuentran contraseñas, credenciales bancarias, información de acceso a cuentas personales y otros datos sensibles.

Para lograrlo, suelen ocultarse detrás de archivos que aparentan ser completamente legítimos. Es habitual que se presenten como instaladores de programas, cracks para activar software, modificaciones de videojuegos o herramientas de terceros. Esta estrategia hace que incluso usuarios con experiencia terminen ejecutando el malware sin sospechar que se trata de una amenaza.

De acuerdo con el estudio, los atacantes aprovechan la confianza que generan estos archivos para infiltrarse en el sistema y comenzar el robo de información de forma silenciosa.

Los infostealers son programas maliciosos diseñados para robar información confidencial.

Las prácticas que aumentan el riesgo de sufrir un ciberataque

El análisis de Kaspersky identifica dos comportamientos que incrementan significativamente las probabilidades de infección: descargar programas desde páginas no oficiales y utilizar métodos ilegales para activar aplicaciones.

Estas prácticas suelen estar acompañadas por instrucciones publicadas en foros o videos que recomiendan desactivar temporalmente el antivirus para completar la instalación. Esa acción elimina una de las principales barreras de protección del equipo y facilita la ejecución de código malicioso.

Los especialistas remarcan que las amenazas actuales no necesitan técnicas sofisticadas para tener éxito. Un simple clic sobre un archivo descargado desde la carpeta temporal del navegador puede ser suficiente para comprometer la seguridad de la computadora y exponer información personal o financiera del usuario. La recomendación es descargar software únicamente desde fuentes oficiales y mantener siempre activas las herramientas de protección del sistema.