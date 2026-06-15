Preocupación por los ciberataques: cuántas veces por semana hackean a las organizaciones en Argentina

Fuente: CELAG.

El dato lo publicó Check Point Research, la división de inteligencia de amenazas de Check Point Software Technologies, en su informe mensual de mayo. A pesar de que el volumen global de ataques mostró una baja del 7% respecto a abril, los especialistas advierten que no es una señal de mejora: es una reorganización de tácticas.

América Latina, la región más atacada del mundo

El contexto regional hace que el número de Argentina sea aún más preocupante. América Latina recibió un promedio de 3.149 ciberataques semanales por organización, un 13% más que en el mismo período del año anterior, lo que la convierte en la región más atacada del planeta. Dentro de ese ranking, Colombia (4.065 ataques semanales) y Brasil (3.830) encabezan la lista, seguidos por México (3.339) y Argentina.

La baja mensual global no es un alivio. "La disminución temporal en el volumen total de ataques no implica una reducción del riesgo. Los actores maliciosos continúan adaptándose y modificando sus estrategias mientras crecen amenazas cada vez más sofisticadas", explicó Omer Dembinsky, Data Research Manager de Check Point Research.

Los sectores más atacados

La educación sigue siendo el blanco favorito a nivel global, con un promedio de 4.641 ataques semanales por organización. Le siguen los organismos gubernamentales y las empresas de telecomunicaciones. El informe también detectó un crecimiento significativo de ataques en sectores como agricultura, turismo, hotelería y construcción, lo que refleja cómo la digitalización amplía la superficie de exposición en industrias antes menos afectadas.

El ransomware en su peor momento del año

El número más alarmante del informe es el del ransomware. Durante mayo se registraron 698 incidentes de ransomware reportados públicamente en todo el mundo, un 48% más que en el mismo mes de 2025, el crecimiento más pronunciado observado durante todo el año. Los servicios empresariales concentraron más de un tercio de los casos, seguidos por bienes de consumo y manufactura industrial.

Los grupos criminales más activos fueron Qilin —que se mantuvo como el más agresivo a nivel global—, The Gentlemen y DragonForce, este último con un crecimiento sostenido desde comienzos de año que lo posiciona ya entre los actores más relevantes del ecosistema criminal.

El riesgo silencioso: la IA generativa corporativa

El hallazgo más novedoso del informe no es sobre ataques externos: es sobre riesgos internos. Check Point Research detectó que una de cada 25 consultas realizadas desde entornos corporativos a plataformas de IA generativa presentó alto riesgo de fuga de información sensible, afectando al 91% de las organizaciones que las usan habitualmente. El 22% de las interacciones contenía potencialmente datos sensibles: información interna, datos de clientes, propiedad intelectual o credenciales corporativas.

En promedio, las organizaciones usaron nueve herramientas de IA generativa diferentes durante mayo y cada usuario corporativo realizó alrededor de 70 consultas mensuales. El ritmo de adopción supera ampliamente el de los controles de seguridad que deberían acompañarla.