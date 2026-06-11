Alerta regional: el plan de Microsoft y la OEA para frenar la ola de ciberataques que amenaza a América Latina

Fuente: Innovación Digital 360.

El contexto que le da urgencia al anuncio es contundente: los ciberataques a organizaciones de la región crecieron un 15% en el último año, el 31% de los argentinos reconoció haber sufrido algún tipo de hackeo, y el lunes es el día con mayor volumen de denuncias bancarias por fraude digital en el país. "La resiliencia digital ya no es solo un tema tecnológico: es un componente estratégico para la competitividad y el desarrollo económico", señaló Steven Masada, Director Global de la Unidad de Crímenes Digitales de Microsoft.

Qué incluye la alianza concretamente

El acuerdo va más allá de una declaración de intenciones. La colaboración entre Microsoft y la OEA se estructura en cuatro ejes de acción:

Fortalecimiento de capacidades nacionales y regionales en ciberseguridad , con énfasis en prevención, detección y respuesta a incidentes. Esto implica asistencia técnica directa a los equipos de respuesta de los gobiernos de la región, que en muchos casos no tienen recursos para enfrentar ataques sofisticados.

, con énfasis en prevención, detección y respuesta a incidentes. Esto implica asistencia técnica directa a los equipos de respuesta de los gobiernos de la región, que en muchos casos no tienen recursos para enfrentar ataques sofisticados. Intercambio de información sobre amenazas y mejores prácticas. Uno de los problemas más graves de la ciberseguridad latinoamericana es la falta de información compartida entre países. Cuando un tipo de ataque funciona en Argentina, los grupos criminales lo replican rápidamente en Chile , Colombia o México . La alianza busca crear un canal regional de alerta temprana.

Uno de los problemas más graves de la ciberseguridad latinoamericana es la falta de información compartida entre países. Cuando un tipo de ataque funciona en Argentina, los grupos criminales lo replican rápidamente en , o . La alianza busca crear un canal regional de alerta temprana. Capacitación a funcionarios públicos y tomadores de decisión. La brecha más crítica no siempre es técnica: es política. Muchas decisiones sobre infraestructura digital crítica las toman funcionarios sin formación en ciberseguridad. La iniciativa incluye programas para alinear política pública con gestión tecnológica.

La brecha más crítica no siempre es técnica: es política. Muchas decisiones sobre las toman funcionarios sin formación en ciberseguridad. La iniciativa incluye programas para alinear política pública con gestión tecnológica. Uso seguro y responsable de la inteligencia artificial. Con la IA generativa incorporándose en servicios públicos, sistemas bancarios y plataformas críticas, las vulnerabilidades que genera también son nuevas. La colaboración incluye marcos para adoptar IA sin ampliar la superficie de ataque.

Por qué ningún país puede enfrentarlo solo

Ivan Marques, Secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA, fue directo sobre la lógica del acuerdo: "Frente a amenazas cibernéticas que ningún país puede enfrentar solo, desde la OEA trabajamos para tender lazos con el sector privado en favor de nuestros Estados miembros. Nuestra colaboración con Microsoft contribuirá a fortalecer la inteligencia sobre ciberamenazas y a construir un futuro digital más seguro y resiliente para las Américas".

El problema de fondo es estructural. Los grupos de ciberdelincuentes operan de forma transfronteriza, usan infraestructura distribuida globalmente y se adaptan más rápido que los marcos regulatorios nacionales. Mientras los gobiernos actúan de forma aislada, los atacantes coordinan a escala regional o global. La alianza Microsoft-OEA apunta exactamente a cerrar esa brecha de coordinación.

La ciberseguridad como factor de inversión

El eje económico del anuncio es tan importante como el técnico. Una región con infraestructura digital vulnerable no solo pierde datos: pierde inversión. Las empresas internacionales evalúan el riesgo cibernético de cada país antes de instalar operaciones, y un entorno de alta incidencia de ataques es un freno concreto al desarrollo. "La resiliencia digital implica no solo prevenir ataques, sino garantizar que las instituciones puedan adaptarse, responder y recuperarse rápidamente, minimizando impactos económicos y operativos", concluye el comunicado conjunto.